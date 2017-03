YosStop y Rix estrenan serie "Loop"

“Es algo diferente, que no se ha visto antes”, comenta Yoss Hoffman a Publimetro para referirse a Loop, la serie que estrenó este martes en su canal de YouTube de la mano de Dystopia Films.

“La idea surgió porque quería hacer algo diferente a la primera serie y resultó que unos amigos tenían un guión, me lo mostraron y me gustó mucho. Luego me puse a buscar al protagonista, que no es tan fácil porque no todos quieren actuar y Rix me pareció el candidato perfecto”, reveló la productora.

Loop tiene como protagonista a Rix quien interpreta a Diego, un hombre que vive atrapado en el mismo día, repitiendo las mismas acciones una y otra vez, hasta que un día algo cambia y marca el inicio de una gran aventura entre tiempo y espacio.

“Yoss fue la de la idea. Es la segunda serie que hace en formato digital, la primera fue Desubicados que tuvo varias temporadas y les fue muy bien. Yo estoy muy agradecido con ella porque me consideró para este personaje. En cuanto me lo propuso le dije que sí inmediatamente porque para mí esto es el futuro de lo digital. Un tipo de producciones más elaboradas con ese ritmo y creatividad que al final de cuentas es completamente diferente a lo tradicional”, comentó Rix.

La serie constará de ocho episodios de 12 minutos que se publicarán los martes a las 19 horas cada dos semanas en el canal de YouTube de YosStop.

Rix reveló los motivos para involucrarse con este proyecto. “Para mi es muy importante hacer contenidos independientes. Yo siempre he admirado a Yoss pues es una Youtuber muy relevante en Latinoamérica y siempre me ha gustado su forma de crear contenido sin esperar a que llegue alguien y le diga qué hacer. Ees una persona que admiro mucho y con quien me siento muy afortunado de poder trabajar”, comentó el protagonista.

Por su parte, Yoss contó que no ve televisión tradicional, sin embargo es fanática de las series y consume todos los contenidos a través del streaming. “Algo que me gusta mucho de esta nueva propuesta es que es algo que casi no tiene diálogos. El primer episodio se cuenta a través de la música y eso le da un ritmo muy especial”, confió Yoss.

La banda sonora de Loop corre a cargo de Samba de la Muerte una agrupación independiente de origen francés.

Mira aquí el primer episodio de Loop