Revelan candentes fotografías de la hija de Carlos Vives y Lauren Jauregui

Luego de que en noviembre del año pasado, Lucy Vives, hija mayor del cantante Carlos Vives, se dejara ver besándose con Lauren Jáuregui integrante de Fifth Harmony y para que posteriormente la cantante se declarara bisexual, la pareja vuelve a generar polémica por candentes fotografías.

Fue la estilista Kassey Rich quien compartió algunas de las fotografías de la sesión fotográfica donde ambas chicas lucen atuendos provocativos. Jauregui porta un conjunto transparente que cubre sólo lo necesario, mientras que Lucy lleva un outfit más informal.

Jauregui ha estado dando de qué hablar no solo por sus provocativas fotografías sino también por dar a conocer su postura política así como por sus aventuras musicales. “Puedo ser lo que quiera ser”, explicó en entrevista hace unos meses y agregó, “puedo tener intereses en todo tipo de cosas. Amo la música, me encanta actuar, amo todo lo que tenga que ver con el arte. Pero también me apasionan la política y los derechos humanos, así como la ciencia y el ambiente. Esas son las cosas que me fascinan”.

En cuanto a la música, hace poco compartió un adelanto de una colaboración con Steve Aoki que cuando se confirmó dijo: “Va a ser algo que nadie se espera”.

