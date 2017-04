Angélica María repasará su trayectoria musical con espectáculo íntimo

Angélica María dijo estar lista para regresar a México con el propósito de continuar con el tórrido romance con el público, y para esto ya tiene preparado “Cabaret Lunario”, espectáculo íntimo y acogedor en el que hará un recuento de su historia musical.

La actriz y cantante reconoció que aunque este formato de conciertos íntimos no es nuevo para ella, sí le resulta emocionante poder tener más de cerca a sus fans, “es maravilloso ver sus caritas y hablar de cerca”.

“Yo trabajé en centro nocturno, lugares que extraño, aunque también debo reconocer que me encantan estos lugares grandes con mucha gente coreando mis temas”, afirmó “La Novia de México” en entrevista con Notimex.

“Cuando me dijo Sergio Gabriel de hacer esto en el Lunario me entusiasmó, porque es un espectáculo muy íntimo, más bohemio y con canciones que no suelo cantar, que se suman a mis éxitos”, dijo la intérprete de “¿A dónde va nuestro amor?”.

Destacó que tiene planeadas varias sorpresas para este cabaret que ofrecerá el 13 mayo en el Lunario del Auditorio. “Refrescaré muchas cosas, a mi público lo consentiré, porque gracias a él estoy en los escenarios hasta hoy.

“Es fabuloso ver cómo mis temas pasan de una generación de otra”, apuntó la también actriz, quien recordó que ha sostenido un romance de varias décadas con su público, el cual la ha apoyado tanto en la música como en la actuación.

Sin temor alguno se describió como una mujer feliz y plena, “tengo salud, hago lo que me gusta y tengo una familia que me ama, con eso tengo mi vida completa”.

Entre risas recordó que su pequeña nieta Angélica Masiel siempre le canta “Eddy Eddy”, “así como ella mucha gente me recuerda y eso es algo que agradezco, porque no es fácil permanecer vigente por tantos años y con los cambios en la industria”.

Tras su actuación en el Lunario, Angélica María seguirá con una serie de presentaciones, ahora con sus amigos César Costa y Enrique Guzmán.

Dijo que en el mundo de la actuación no ha encontrado proyectos que le gusten, ya que considera que actualmente no se escriben historias para mujeres de su edad, “yo soy una actriz y busco contar cosas interesantes”.

“Quieren que siga siendo la madre de la protagonista, pero no me escriben personajes que tengan consistencia y eso no me gusta”, explicó la actriz, quien señaló que le gustaría hacer a una villana, pues considera que sería un buen cambio.

“Quiero experimentar y buscaré”, apuntó la artista, quien está lista para regresar a México en mayo próximo, ya que actualmente vive en Estados Unidos con su hija, la también actriz Angélica Vale, y sus nietos.