Chris Pratt, es puro corazón

Hace unos días, Chris Pratt recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, y estuvo acompañado de su esposa Anna Faris y su pequeño hijo.

El actor estadounidense confesó que vive su mejor momento, pero por nada del trabajo pondría en riesgo la estabilidad de su familia.

Con una agenda bastante compleja por los nuevos proyectos que se le acumulan y la promoción de la cinta Guardianes de la Galaxia Vol. 2, expresó que está lejos de ser un superhéroe porque es un hombre con mucho corazón.

El próximo 21 de junio cumplirá 37 años y adelantó que lo festejará como si fuera un niño.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 dirigida por James Gunn arribará a la cartelera mexicana este 28 de abril con más de mil 500 copias en toda la República Mexicana, incluido el formato 3D.

¿Vives cada proyecto como si fueras un niño?

— Me gusta divertirme, gozarlo y soy como un niño, pues me gusta bromear con mis compañeros. Suelo expresar mis sentimientos, así que si de repente me río fuerte, no te asustes [risas]. Algo que me sucedió en la segunda parte de Guardianes de la Galaxia fue gritar como niño cuando me dijeron que estaría Kurt Russell, yo crecí con muchas de sus películas, él es genial.

Siempre lo he dicho, que tenemos cosas parecidas, sobre todo que tenemos a dos hermosas rubias a nuestro lado… yo a Anna Faris, y él a Goldie Hawn.

También el hacer este tipo de cintas de acción, en las que de repente haces todas las escenas colgado de cables, brincando hacia la nada y tratando de ser un superhéroes, es algo complicado pero divertido.

¿Cuál es la mayor evolución de Guardianes?

— ¡Todo! Es una gran responsabilidad darle continuidad a una primera parte que tuvo mucho éxito. Somos un grupo de inadaptados que cuentan una nueva historia, pero ahora con otras canciones, más personajes, locaciones espectaculares, efectos llenos de psicodelia y más humor.

Creativamente es totalmente diferente y James (Gunn) nos dio toda la libertad para trabajar en ella; además el tono superó la expectativas con esa dosis de drama, romance, acción, comedia y sarcasmo.

¿Al final se convierte en una historia de familia, no tanto de poder?

— Lo que pasa, es que ahora los buenos no son tan buenos, ni los malos tan malos. Es un viaje con más acción, nuevos personajes y al final sólo te queda expresar ‘wow’.

Hay un enfrentamiento de emociones, simplemente el que aparezca tu padre, ya te hace plantearte un nuevo episodio. No les cuento más porque si no ya no verán la película [risas].

Si fueras una especie de profesor escolar, ¿qué calificación le pondrías?

— No podría darle un número porque no existe, va más allá de un diez. Realmente el trabajo de James Gunn es genial, supo colocar todo de una manera tan exacta que no le encuentro errores; es más sales con ganas de verla otra vez. Todo el mundo mejoró en esta nueva aventura, hicimos una cinta que la gozas de principio a fin.

¿Qué es lo que más te disgusta de la fama?

— No suelo quejarme de la fama, porque aprendas a vivir con ella. La gente quiera saludarte en la calle, pero no suelo disfrutar las selfies porque te ponen como si fueras un trofeo, el cual debe mostrarse.

Prefiero darles un abrazo o un apretón de mano, eso es mejor, ¿no crees? La gente cree que soy mis personajes, cuando realmente soy un hombre que disfruta las cosas sencillas.

¿Eres derrochador en algo?

— Mmmmm… creo que de nada, pero sí, podría decir que derrocho mucho corazón por mi esposa, mi hijo, el trabajo y los seguidores, ¿cuenta?

Lo que viene para Chris Pratt

– Mom. Tiene participaciones especiales en la serie de televisión protagonizada por Anna Faris.

– Vengadores: La guerra del infinito, la cinta se estrenará en mayo de 2018.

– Jurassic World Sequel, se estrenará en junio de 2018.

