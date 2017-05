Star Wars refuerza su poder este 4 de mayo

Hace 40 años, se estrenó La guerra de las galaxias, el episodio cuatro de la saga. La leyenda de Star Wars no deja de crecer y su poder va en aumento en cada generación.

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y algunas ciudades se preparan para mostrar su fuerza y decir en voz alta: “Que la fuerza te acompañe”.

Uno de los primeros registros conocidos del uso de la frase en la cultura popular es de 1979, según lo describió en un fragmento el autor Alan Arnold cuando escribía una crónica del rodaje de El Imperio Contraataca para Lucasfilm.

Las distintas películas han logrado un espíritu del fanatismo que hace que el día sea especial. Los canales oficiales de Star Wars en Twitter (@StarWarsLATAM #StarWarsDay) y Facebook (Facebook.com/StarWars) ayudan a correr la voz y muestran las actividades de los fanáticos.

Cada vez más patrocinadores oficiales ofrecen liquidaciones, obsequios y productos exclusivos, así como fiestas y otras actividades para celebrar el día.

Desde el 2012, Lucasfim alienta las actividades de May the 4th a través de su sitio oficial y sus redes sociales, además ofrece descuentos especiales en la mercancía.

Disney se suma a las celebraciones ofreciendo una programación especial. De esta manera, los fans podrán disfrutar de varias aventuras relacionadas con la saga creada por George Lucas y celebrar así lo que en el mundo el día.

¿Qué es el Día de Star Wars?

Es una tradición popular anual iniciada por los fans que Lucasfilm ha adoptado por completo, realzando el espíritu del fanatismo compartido con actividades solidarias, nuevos contenidos, fiestas y mucho más. Los mensajes de May the 4th be with you —el cual surge de la asociación fonética de la frase en inglés “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Actividades en México

Querétaro. El 4 de mayo se realizará una celebración especial por las cuatro décadas del fenómeno mundial del cine, la animación, la televisión y el coleccionismo de Star Wars en la CONQUE de Querétaro.

Guadalajara. 5 de mayo a las 19:30 horas en avenida Vallarta y Chapultepec iniciará la caminata para celebrar el día. Habrá un combate teatral con lightsaber en conmemoración al Star Wars Day durante el trayecto.

Es para todas las edades y se sugiere asistir disfrazados o con algo alusivo a Star Wars.

Al finalizar la caminata se hará la ya tradicional fiesta temática, en esta ocasión será en el Red Rum (Enrique Diaz de León 23) En este lugar se estarán proyectando películas a lo largo del día y el acceso al lugar es para toda la familia.

Opinión de Jorge Hiddalgo

( Parte del comité de Comictlán)

Ha evolucionado mucho el fenómeno en sí, antes lo que era un grupo de fans o clubes aislados ya son una comunidad oficial en México, en provincia sobre todo. Ya es una organización mayor, antes eran eventos aislados; ahora ya varias comunidades hacen performances, desfiles y comparten las novedades.

También tenemos por la parte de los cómics a Editorial Panini que publica todo de Star Wars en general, los universos expandidos, los cómics raros o no tan conocidos, es algo que no había antes. Hay un seguimiento durante todo el año de todos los títulos tan diversos que hay, además todas las películas han venido a revolucionar todo ésto, porque le inyecta vida -año con año- a lo que es la franquicia.

El fenómeno en México comenzó hace diez años cuando empezó a popularizarse el 4 de julio por ser el Día de la Independencia en Estados Unidos, se empezaron a organizar de mejor manera las comunidades y se terminó de alcanzar con el anuncio de las nuevas películas.

Lo que viene a reforzar el fenómeno son las películas, obviamente los fans estamos divididos en dos grupos, los de la vieja generación que crecimos con la saga clásica y los que están descubriendo y redescubriendo con las películas nuevas como el Episodio 7 y 8; además de los spin off que son de los personajes y que se van a intercalar con la historia oficial, eso está creando a nuevos fans.

No es secreto que Disney está buscando que el público femenino se incorpore a Star Wars a través de personajes completamente femeninos, ya rayando a lo que es la princesa guerrera.

