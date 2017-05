Juanes trae a México “Mis planes son amarte” su disco más ambicioso

Con la intención de seguir rescatando las canciones compiladas en un álbum y no sólo como temas individuales en las plataformas digitales, Juanes regresó a México con “Mis planes es amarte”, título de su nuevo disco visual con 12 canciones que narra una historia logrando hacer una película.

El colombiano expresó que este disco donde se involucró en la actuación fue un reto y le encantó “hacer el álbum visual para ponerle cara a cada canción”, sin embargo, no tiene planes de ser actor ni lo anda buscando, aunque no descarta algún día estar en una película mexicana o colombiana.

Ahora que el reguetón o el rap están de moda, géneros que no son su giro, asumió estar al tanto de todo lo que pasa en la música, “me gusta pero no para para ponérmelo a hacer. Me mantengo atento a mis hijos, a lo que ven y escuchan en la televisión, Internet y las redes sociales para también aprender de ellos ”, dijo en conferencia de prensa.

Hablando de sus maravillosos hijos que hoy tienen 3, 7 y 11 años, dijo que “todo el tiempo en la casa está viendo lo que están haciendo, qué música están escuchando”, motivo que lo llena como buen padre de familia.

Abundó que hace 7 años pasó por una crisis existencial donde no disfrutaba de nada de lo que hacía. “No me podía ni ver en las revistas y tuve que hacer un stop para volver a escuchar esa voz interior y conectarme, fue lo más sano que puede hacer”.

Esa conexión que lo ayudó a volver a entender parte de su vida artística fue la unión con su familia ya que no soportaba ver a su hijo Dante cuando tenia un año y se quedaba llorando cuando se tenia que ir de gira. “Yo me iba para el aeropuerto y decía: ‘no, yo no puedo con esto’ y eso a mí me pegó muy duro.

“Cuando nació Luna no estuve con ella, cuando nació Paloma tampoco estuve con ella, fueron 10 años de trabajo y trabajo”, abundó el cantante colombiano.

Hoy día el intérprete de “La Camisa Negra” aseguró estar de lo mejor porque ya pasó “la crisis de los 40”, puso en orden su vida personal y ahora disfruta mejor que antes lo que más le gusta que es hacer música.

Por ello, su disco “Mis planes son amarte” saldrá a la venta el próximo 12 de mayo en formato CD+DVD y posteriormente el 19 de mayo el canal HBO Latino transmitirá un especial de 30 minutos sobre la vida de la estrella colombiana ganador de 23 Grammy y un Latin Grammy.