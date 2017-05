Angélica Aragón y Luis Mandoki rinden homenaje a las mamás

Por segundo año consecutivo, la marca FUD reunió a talentos mexicanos como la actriz Angélica Aragón, el director Luis Mandoki y el sonidista Martín Hernández para festejar el Día de las Madres como ellos saben hacerlo, con una pieza cinematográfica inspirada en las mamás.

“Regalos” es un cortometraje que retrata la historia de una familia cuya madre es la mayor impulsora de la unión, desarrollo y realización personal de sus integrantes, tal como sucede en millones de familias en México.

“La campaña pasada (Tú mamá miente con Diego Luna) conmovió a mucho gente que me agradecía y decía que el día de las madres se convirtió en otra cosa, que fue agradecerle a mi mamá y no fue ir a comprar un objeto, y esos regalos no los olvidas”, dijo Mandoki a JDS luego de la presentación del spot #GraciasATiMamá.

Destacó que hoy en México las familias se encuentran desunidas y precisamente esta campaña busca este año provocar en la gente esa unión de hermandad con un comercial que, “si anunciar un producto, habla de algo que crees como la familia para lograr salirse de esos mundos oscuros”.

Para la primera actriz de cine, teatro y televisión, Angélica Aragón, quien prestó su voz para esta pieza, fue motivo de orgullo como madre de una hija, además rememorar emotivas historias familiares para la celebración de este 10 de mayo.

“Agradezco todos los días de mi vida el haber nacido hija de mi madre. Éramos casi de la misma generación y fuimos grandes amigas”, compartió Angélica al recordar a su mamá.

Expresó que en sus épocas no existían las redes sociales para mandar este tipo de mensajes para festejar un día tan especial como este. “Hay gente que vive en otro continente y con este alcance hoy podemos cambiar las estructuras para crear emociones con mensajes como estos”.

El director de sonido Martín Hernández repite su colaboración sonorizando la pieza e imprimiéndole el toque personal que le ha valido dos nominaciones al Óscar una de ellas por la cinta Birman.

“Estoy agradecido que me hayan invitado de nuevo y fue un reto para los creativos de esta pieza que no solo habla de las mamas si no de lo mucho que puedes dejar a más personas”, opinó el musicalizador.

Además del spot “Regalos” que será transmitidos en diversos medios, este año suma la exposición “Nuestras madres: lo que hacen y lo que nos dejan” la cual cuenta con 180 imágenes y objetos para recordar momentos clave cuando una mujer decide ser mamá y todo lo que tiene que pasar en sus diferentes etapas.

En la muestra que estará a la vista del público hasta el 28 de mayo en el Museo Franz Mayer los artistas también participaron colocando un objeto que les recuerda su infancia.