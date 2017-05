Aterradoras imágenes de It llegan en el segundo tráiler

Las nuevas y aterradoras imágenes de It se han apoderado nuevamente de las redes sociales, tal como lo hicieran a finales de abril cuando se estrenó el primer tráiler del remake de la película, historia basada en la novela de Stephen King.

Durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards, los asistentes y el público que sintonizaba la emisión, fueron testigos del segundo tráiler de la película de terror más esperada del año.

En este nuevo cli podemos ver al “club de los perdedores” adentrarse a las oscuras alcantarillas en busca de pistas acerca de la desaparición de algunos niños. Luego de varios segundos, los niños encuentran el zapato de Betty Ripsom, una miembro del club y la primera víctima de It.

Luego de una secuencia de imágenes, la cámara finalmente nos muestra a Pennywise, el cual nos deja ver su rostro cuando levanta los globos rojos que sostiene entre las manos.

It, el libro de Stephen King

Aunque el gusto se rompe en géneros, It o Eso, en español, es tal vez el mejor libro de terror de todos los tiempos, pues cuenta la historia de un grupo de chicos que son aterrorizados por un malvado monstruo que es capaz de cambiar de forma, alimentándose del terror que produce en sus víctimas.

En este libro, Stephen King plasma los miedos más profundos del ser humano. Sin embargo, es necesario decir que la historia de Pennywise ocurre en dos épocas distintas, pero al mismo tiempo, algo así como estar leyendo dos libros a la par.

Si bien, It no es una novela difícil de leer, pero en algunos momentos puede resultar confusa. Aquí el punto de la obra es entenderla en su totalidad y descubrir el misterio de It, ¿qué es It?.

¿Se atreven?

