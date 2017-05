Yankel Stevan: Serie Sincronía lo enfrenta a sus mayores miedos

Yankel Stevan obtuvo uno de los papeles estelares en la telenovela Despertar contigo, bajo la producción de Pedro Damián, y ha tenido participaciones en la serie televisiva Como dice el dicho.

Pero para el joven actor, su verdadera oportunidad llegó con la serie Sincronía, cuya primera temporada se transmitió por Blim.

Esta producción de suspenso de Gustavo Loza plantea temáticas actuales y crudas, como la trata de blancas, la pederastia y el secuestro, lo que llevó a Yankel a enfrentar sus miedos y superar lo que él considera un reto actoral, al dar vida a Santiago, un mirrey que es privado de su libertad.

“Santiago es un niño que vive en una burbuja en la que sólo importa el dinero y la fiesta. No le importa que sus papás estén divorciados y no sabe la situación real de su familia”, dijo en entrevista con Publimetro.

“Lo que más me gusta de este personaje es que el Santiago que entra a Sincronía no es el mismo que sale”, añadió.

“Santiago es secuestrado. Para eso tuve que bajar varios kilos, porque debía haber un antes y un después. Lo más difícil fue descubrir cómo es un secuestro”.

“Gustavo Loza me llevó a un gallinero en una azotea y me dijo: me gustaría encerrarte ahí 20 minutos antes de cada escena, amarrado y vendado”, explicó.

“¡Y lo hizo! Ya encerrado, me amedrentaron y me gritaban cosas que, de manera natural, exploté, me quebré. Es un momento que vives y realmente sufres”, confesó el actor de 21 años.

A televisión abierta

Debido a la buena respuesta que Sincronía tuvo en Blim en su primera temporada, Stevan adelantó que podría haber una segunda temporada.

“Esperemos que sí, en estos días veré de nuevo a Gustavo Loza. Pero ahora lo que estamos esperando es que la pasen en televisión abierta, eso es lo principal”, concluyó.

En sus palabras

“Sincronía muestra lo que se vive en México, a lo que la gente ya está acostumbrada, y eso está mal. Ese es el mensaje, no puede ser que ya nos dé igual”.

Yankel Stevan, actor.

