Angélica María tuvo un romance fugaz con Bono

La cantante y actriz mexicana, Angélica María reveló en el programa Ventaneando que tuvo un breve romance con Bono, vocalista del grupo irlandés U2, en 1992, cuando la agrupación dio su primer concierto en México.

“El flechazo fue inmediato”, dijo la Novia de México, y siguió: “Desde que nos vimos por primera vez, fue notorio su interés. Bono se abalanzó hacía mí, me abordó y comenzamos a hablar toda la noche”.

El encuentro pasó en 1992, cuando Angélica asistió a la presentación que se realizó en el Palacio de los Deportes y pasó al backstage.

“En verdad a mí me sorprendió, pero no dejó de hablar. Todo el tiempo se comportó como un gran caballero. Nos dio pases para los siguientes conciertos”, dijo la actriz.

También narró cuando salieron a cenar juntos: “realmente fue encantador, muy simpático, tímido, sensible. Incluso, me pidió que subiera a cantar con él en algunos de sus conciertos. Quería mariachis, pero finalmente no sucedió”.

Angélica María detalló que después Bono siguió buscándola, pero no pasó a más.

“Me llamaba por teléfono con frecuencia. Fantaseábamos con vernos en algún momento, pero jamás pasó. No hemos vuelto a hablar”, finalizó.