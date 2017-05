Ella es la nueva protagonista de El Señor de los Cielos

#Repost @mediaconceptspr with @repostapp ・・・Emocionadísima 👏🏽🤗😘🙌🏽 #ESDLC5 Una gran serie, de la mano de un gran regreso @laseoaneoficial Próximamente #elsenordeloscielos @telemundo #comingsoon #grandesestrenos @hildegardtan @prensadanna @opisfil #mediaconceptspr

A post shared by Mariana A Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial) on May 11, 2017 at 10:07am PDT