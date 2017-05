Película ¡Huye! es un éxito en crítica y taquilla

La cinta ¡Huye! es una combinación de terror con comedia que ha resultado ser de los estrenos más rentables del año.

Con un presupuesto de 4.5 millones de dólares, lleva una recaudación de 200 millones de dólares en los mercados que se ha estrenado. A México llegará el 26 de mayo.

“Si Jordan Peele no recibe una nominación al Óscar por mejor guion original por ¡Huye!, es porque el 2017 fue el mejor año para la industria fílmica o porque la Academia tiene el cerebro metido en el trasero”, afirmó un consultor veterano de premiaciones de Hollywood al periódico LA Times.

Como este tipo de declaraciones se han sumado varias respecto a la cinta que, mediante el género del horror, muestra el racismo que se vive aún hoy en día, hace homenajes a películas clásicas de terror y esclavitud y desarrolla un guion envolvente que no tiene fallo alguno.

En ¡Huye! (Get Out), un joven afroamericano visita la finca familiar de su novia blanca, pero termina dándose cuenta que la verdadera razón por la que fue invitado es más siniestra de lo que imaginaba.

Rose (Allison Williams, Girls) ha invitado a su novio Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) a pasar un fin de semana para conocer a sus padres: Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) y Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).

En un principio, Chris percibe el comportamiento de la familia demasiado complaciente y cree que se debe a los nervios de lidiar con la relación interracial de su hija, pero conforme el fin de semana avanza, una serie de descubrimientos inquietantes lo llevan a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó.

¡Huye! (Get Out), es un emocionante thriller de suspenso que ha desatado comentarios provocativos, es dirigido por Jordan Peele y producido por Blumhouse de Jason Blum acompañado de Sean McKittrick (Donnie Darko, Bad Words), Edward H. Hamm Jr. (Bad Words) y Peele. Completan el reparto: Caleb Landry Jones (X-Men series), Stephen Root (No Country for Old Men), Milton “Lil Rel” Howery (The Carmichael Show), Betty Gabriel (The Purge: Election Year), Marcus Henderson (Pete’s Dragon) y Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton).

Gana pases para la premiere

Si quieres ver la cinta Huye el jueves 18 de mayo, envía un correo con tu nombre completo y la respuesta correcta a la siguiente pregunta a entretener@publimetro.com.mx con el asunto: Premiere Huye.

Pregunta: ¿En qué programa de televisión participa Jordan Peele en Comedy Central?

Si eres uno de los ganadores, te enviaremos por correo electrónico el código y la página de donde podrás descargar tus boletos.