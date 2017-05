Acusan a presentador de Televisa de acoso y violencia machista

Tras varios meses separados, Linda Balboa acusó a su exnovio, el reportero y presentador de Televisa, Eduardo Elizondo, de maltrato y acoso.

A través de su cuenta en Facebook, la joven publicó una serie de imágenes de los mensajes y correos con amenazas, que el ex conductor del programa “Plan B” le ha enviado por más de dos meses.

“Neta contéstame ando bien pinche loco y puedo hacer muchas cosas”, “Sal con alguien y se muere”, “Si no me contestas tendré que aparecerme en algún lado”, “Te voy a ir a buscar a tu escuela mañana”, “Ya se donde estás de te va a parecer el Chamucoooo”, son algunas de las amenazas que pueden leerse en las fotografías.

De igual forma, la estudiante de psicología escribió en la red social un mensaje en el que acepta ser víctima de violencia machista.

“Hoy digo alto a la violencia, estoy cansada de ocultar mi batalla contra mi agresor, estoy cansada de vivir con miedo y angustia, estoy cansada de preguntarme si me atacará a mi, a mi familia o alguien cercano”, dice la joven en su perfil de Facebook.

“Diario mueren muchas mujeres en México a causa de personas como él, los feminicidios son reales, la violencia es real. Al inicio sentía vergüenza de admitir que soy una mujer violentada, que soy víctima de esta sociedad machista… pero ya no puedo más, hoy hago públicas sus amenazas, hago público mi miedo a ser asesinada”.

La joven afirmó que lleva poco más de dos meses sufriendo violencia, mismos que para ella han sido interminables.

“Esta batalla tiene más de 2 meses, que realmente para mí se han sentido como una eternidad. Me da coraje e impotencia que la gente le brinde mi información personal, que le digan dónde estoy y con quién, lloro de tristeza al darme cuenta que la mayoría de quienes apoyan sus publicaciones son mujeres, mujeres machistas, mujeres que piensan que somos un objeto y que los hombres son nuestros dueños”.

“Estoy muy cansada, realmente muy cansada de esto, que en el 2017 se siga apoyando a personas como él, que la gente lo vea como ‘normal’”.

Balboa también envió un mensaje a su agresor, advirtiéndole que no dejaría que le haga más daño:

“A ti, cobarde que te escudas detrás de una pantalla, a ti cobarde que te basas en amenazas, te digo ¡basta, ya no más! Nunca más te permitiré dañarme, nunca más volverás a intimidarme. Hoy alzo la voz no sólo por mi, si no por todas las que han sido asesinadas y se les ha arrebatado la voz, por todas las que actualmente están siendo violentadas y les da miedo pedir ayuda, por todas las mujeres, por todos los hombres, YA BASTA DE VIOLENCIA”, finalizó en el post.

Linda y Lalo mantuvieron una relación que, a decir por las publicaciones en redes sociales, parecía estable.

Incluso, hace poco más de seis meses viajaron juntos a Disneyland.