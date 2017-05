Festival Marvin ofrece hoy un banquete musical y de comedia

Luego de dos días de talleres y conferencias, el Festival Marvin 2017 presentará en su tercer jornada, todo su banquete musical y de comedia a lo largo de ocho escenarios colocados en el corredor Roma-Condesa.

Los “headliners” de esta séptima edición serán los grupos Black Lips y Television, que tocarán en el Salón Covadonga a partir de las 18:15 horas.

Para tener acceso a este par de bandas se necesitará un boleto adicional a la pulsera general; en este mismo recinto, ubicado en la calle de Puebla, también tocarán No Age, Charles Ans y Thieves Like Us.

En un piso abajo de este foro se encuentra la Cantina Covadonga, que será inaugurada por el cantante Adan Jodorowsky, quien estrenará algunas canciones de su próximo material discográfico y hará repaso de su trayectoria.

Posteriormente tocarán Los Veltons, Trails & Ways, Mcklopedia, Purple Zippers, Faire, Candy, Manuela, Carmen Costa, She´s a Tease, I Can Chase Dragons! y Midnight Generation.

Mientras tanto, en el Foro Bizarro estarán presentes 10 artistas: Los Viejos, Plastic Pinks, Juana La Rodillona, Fracaso Hippie, Nos Llamamos, Ooh Lala!!, The Bela Lugossips, Say Ocean, The Bongo Club y Joliette.

El único lugar gratuito y en el que pueden estar menores de edad es el Parque España, donde se creará un ambiente de pic nic con los artistas: Kristin Kontrol, El David Aguilar, Orquesta 24 Cuadros y Negro.

Así como Los Moustros del Espacio Exterior, Dani Bander, Big Big Love, La Suite Bizarre y La Vida Bohéme; al concluir habrá un espectáculo visual de videomapping entre los árboles y arrancará el cine al aire libre con motivo del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

Por otro lado, el Salón Pata Negra estará más dedicado al estilo del hip hop con la presentación de Spit MX, Karma Dhiluz, M3V, Jozue, Phyz Eye, Letra J, P.Flws, Eptos Uno.

El Multiforo 246 iniciará sus actividades a las 15:00 horas con Salón Acapulco, Mint Field, Caravana, Viv & The Sect, César Sáez, Los Mesoneros, Surfistas del Sistema, Falsa Fortuna, La Perla y Tropical Forever.

También habrá fiesta en el Cinespacio con Los Blenders, Lancastell, Modi, Noia, La la, The Wheels, Touche Amoré, AJ Dávila, Yokozuna y Boom Boom Kid.

Finalmente, el único recinto dedicado al “stand up” será en Woko Taberna en donde darán sus rutinas cómicas Arturo Flores, quien es editor de la revista “Playboy”, Miguel Burra, Martín León, Jonathan Gato, Pablo L. Morán, Ana Julia.

Junto con Bubu Romo, Antonio Sanint, Juan Pablo Valdés, Checho Leguizamón, Ray Contreras, Paty Bacelis, Jairo Cubides, Emiliano Gama, Grecia Castillo, Ricardo Pérez e Ibrahim Salem.