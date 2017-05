Entrevista MC Davo: Mostrará sus dos caras en nuevo disco

¿Qué está pasando con MC Davo? Escuché tu nueva canción y te escucho muy diferente.

— Es que esa canción fue grabada en Colombia, desde ahí es de esperarse que vamos por otro canal.

La misión de grabar dos canciones allá, Mágica y Lo que quieres, es darle vitaminas comerciales al disco.

Tú sabes que yo estoy acostumbrado a trabajar todos mis discos aquí, y de las 12 canciones del nuevo disco, 10 se grabaron aquí, pero dos fueron grabadas en Colombia.

Ya de por sí, a mis canciones aquí les metí el toque comercial, pues creo que en estas dos exageramos, se nos fue la mano. No estoy seguro de eso.

He visto a una que otra persona que me dice: “está con madre la rola, pero…”. Y ya donde sé por dónde van esos comentarios, así que de una vez les digo: no todo el disco es así.

Es que la gente está acostumbrada a que yo tiro todo mi lenguaje en las canciones, pero en esta ocasión se manejó de manera… pues muy natural… no sé cómo decirlo… sin maldiciones.

Simplemente me dejé querer en Colombia, empecé a componer acompañado de gente que ha trabajado con Balvin, con Maluma, ¿y para qué les pongo peros si la misión era esa, sacar algo comercial? Aparte, todos ellos son garantía.

Y funcionó, porque así justamente, como el estilo de Balvin y Maluma, te escuchas en Mágica.

— ¡A huevo! Específicamente, el género es el trap, que ya tiene como ocho años sonando en Estados Unidos.

Yo ya he hecho ese tipo de canciones en mis otros discos, el problema es que no era moda. La gente las escuchaba y ni siquiera sabían qué era trap.

Pero ahora se puso muy de moda, porque se habla de la mujer de una manera… calenturienta, por decirlo de alguna manera.

Sin embargo, en Mágica cuidé mucho eso y no me fui por ahí, para que pueda sonar en la radio y a la gente no le incomode.

¿Las 12 canciones de tu nuevo disco son de tu autoría o tuviste coautores?

— No. Las 12 canciones son de mi autoría, y en todas, incluso en las de Colombia, estuve siempre sentado al lado del productor escuchando las opiniones de mi trabajo, ver la cara que ponía en cada canción.

MC Davo, feliz con su paternidad

Sabemos que hace cinco meses te convertiste en papá. ¿Esto ha influido en tus letras, en la manera en la que ahora compones?

— Tal vez, fíjate que sí. Pero es muy curioso, porque no estoy componiendo rimas dedicadas a mi hija. Sólo de repente se me vienen cosas a la mente y las escribo, como si fuera un libro.

Pero eso sí, cuando me toque componer esas canciones ¡obviamente voy a derramar miel!

Y hablando de eso, ¿cómo te sientes ahora de papá?

— ¡Iney Valentina me trae loco! Te lo juro. Cuando ves a tu mujer embarazada, no lo asimilas. Incluso, el día que nace, aún no terminas de creértelo. Pero van pasando los días y son dosis completas de amor.

¿Te confieso algo? No sé si todos los bebés son así, pero mi bebé todos los días que se despierta, y yo me levanto a veces súper cansado, voy con ella y lo primero que veo es una sonrisa de oreja a oreja.

Eso es siempre, todos los días, y me pone tan de buenas, empiezo muy bien el día. Yo no sé si estaba preparado o no, pero de lo que sí estoy seguro es que no me arrepiento para nada.

Ya por último y en breves palabras… ¿Qué es lo que va a escuchar la gente en el nuevo disco de MC Davo?

— Van a oír un mucho del Davo de antes y un poco de lo que está sonando en la calle ahora mismo.

No nos gusta quedarnos atrás y tampoco nos gusta creernos del futuro, pero sí estamos innovando, no estamos copiando a nadie, buenas letras y buena música, con las que ganamos nuevo público.

Información relacionada:

Entrevista con Volován: la banda regresa renovada