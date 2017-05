Entrevista con Volován: la banda regresa renovada

Gerardo, vaya sorpresa que dieron al anunciar el regreso de Volován. Muchos creían que la banda había puesto punto final a su historia. Sin embargo, vemos un Volován diferente.

— Es diferente, pero con la misma esencia, porque yo sigo siendo integrante fundador del grupo.

Todo empezó cuando mi hermano Chalo decidió hacer su proyecto. Pensé: “¿ahora qué voy a hacer yo?”.

Entonces le dije: “yo quiero retomar Volován”. Y él me respondió: “la verdad, no creo que suceda”.

Pero yo insistí y le pedí que me dejara intentarlo. Hablé también con Bruno, el otro integrante, y los dos me dieron luz verde.

Esto se dio a finales de 2014. Me acerqué al productor Alfonso Herrera, le conté la idea de retomar a Volován y me dijo lo que tú me acabas de decir, pero me apoyó.

Así empezamos a hacer las maquetas en mi casa, las empecé a hacer con Bruno en la batería, pero de repente ya no quiso ir. Sus razones habrá tenido, pero le dije: “yo voy a seguir”.

Grabé las canciones con Poncho y empezaron a sonar muy bien.

En ese momento estaba solo, así que debía formar una nueva banda. Entonces me presentaron a Fernando Amaya, y él a su vez me presentó a Eduardo Torruco.

Y la verdad, estoy bien a gusto con ellos y ellos conmigo. Estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo sueño, una nueva carrera, yo le podría llamar un Volován renovado.

Hablemos de Fuiste estrellas. ¿Qué va a escuchar el público de Volován en su nuevo disco?

— Hice cinco canciones para lo que yo llamo el Lado A del disco. Vamos a hacer un Lado B, donde ya van a estar ellos totalmente involucrados en composiciones, letras, música. Ya me van a ayudar ellos a hacer las rolas.

En el Lado A hay canciones como Destruir, Por tu luz, Sal y corre, que suenan a Volován, a su música de siempre. La idea del Lado B es cambiar un poco la línea, porque ellos, Torruco y Fernando, le van a dar otro toque.

¿Qué aprendizaje te dejó este proceso, Gerardo? ¿Descubriste algo de ti que no conocías?

— Para empezar, yo jamás pensé que fuera a cantar y menos en Volován. Es decir, siempre he cantado, pero el vocalista era mi hermano Chalo.

Jamás me imaginé esta historia para la banda, yo pensé que íbamos a estar siempre juntos. Ése es el aprendizaje, que cuando realmente quieres hacer algo, te tienes que llevar de encuentro a mucha gente. Con la pena.

Creo que estoy aprendiendo bastante y voy a seguir aprendiendo a lidiar con la gente, pero ahora como cantante, porque es muy diferente estar atrás.

Y en cuestión de la banda he aprendido que nada es imposible. Que desde un principio, Volován fue una banda que rompió reglas, y actualmente seguimos rompiéndolas.

Las reacciones hacia el nuevo Volován

¿Qué dicen los fans del regreso de la banda?

— La verdad es que están sorprendidos, no sólo por el regreso, sino por la manera en la que lo estamos haciendo.

Hay algunos otros que todavía no lo digieren bien, pero ninguno ha dicho que esté mal. Eso es lo que más me ha gustado. No ha habido un fan que diga: “no me gusta”.

Y ya por último en voz de Volován, ¿cómo se define el regreso de la banda?

— Grandioso. Grandioso y potente. El Volován de ahora es grandioso y totalmente renovado.

El dato:

10 canciones conforman Fuiste estrellas, el nuevo disco de Volován que próximamente saldrá al mercado. El Lado A incluye cinco canciones de la autoría de Gerardo Galván, y el Lado B contendrá otras cinco canciones compuestas también por los nuevos integrantes de la banda, Eduardo Torruco y Fernando Amaya.

Información relacionada:

Dwayne Verheyden: Su pasión por la música norteña lleva a holandés a conquistar México