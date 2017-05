Este actor sería el perfecto príncipe Eric de La Sirenita live-action

La versión live-action de La Sirenita, es sin duda es una de las más esperadas por los fans de Disney, por lo que se han generados diversas teorías sobre quien conformará el elenco.

Y en redes sociales ya han elegido al “perfecto” príncipe Eric.

En los últimos días, varios usuarios han señalado que el ideal para este papel es Henry Cavill. Este actor es reconocido por darle vida al “Hombre de Acero”, Superman.

Dear @DisneyStudios , I absolutely Loved #BeautyAndTheBeast . PLEASE do a live action #LittleMermaid with Henry Cavill as Prince Eric. PLEASE! pic.twitter.com/skGazCSXB6

Henry Cavill is literally prince Eric from the little mermaid pic.twitter.com/W3JONcbJhh

@DisneyStudios This needs to happen!!!! Please cast HENRY CAVILL as prince Eric in the live action version of The Little Mermaid! 😍🐠🦀 pic.twitter.com/GdS88RPfHW

— Debbie Flores (@debbsflores) May 17, 2017