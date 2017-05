Entrevista con Sandoval: Confiesa que lucha contra corriente

Terminó la promoción de Cuánto más, y ahora viene el segundo sencillo de Sandoval, No me voy a ningún lado. ¿Cómo le presentas al público esta nueva canción?

— Bueno, es el segundo sencillo de mi nuevo disco 7/11. Es una canción con el mismo estilo que yo hago, pop, de amor, para la gente que quiere que siga haciendo la misma música y que no le cambie. Y así lo estoy haciendo.

Antes de seguir hablando de este segundo sencillo, quiero preguntarte ¿qué sabor de boca te deja el primer corte, Cuánto más? Porque es la canción que marcó tu etapa como cantante solista.

— Lo mío es la balada, básicamente. Ahorita estamos pasando por una etapa en la que la balada no es bienvenida en ninguna estación de radio y no es bienvenida para promoción.

Ahorita sacas una balada como sencillo y no pasa nada. Entonces, este disco lo quise hacer variado, con balada, rock, mid tempo, electrónico. Y a la hora de elegir un sencillo, no podíamos elegir una balada, entonces tuvimos que seleccionar las dos canciones que son las mid tempo del disco, aunque no es lo mío.

Cuánto más fue la primera canción, pero como que la gente no entendió, porque justo salió cuando entra todo lo del reggaetón.

¿Entonces ha sido como luchar contra corriente? ¿Así lo ves?

— Totalmente. Así lo veo y así lo siento ahorita.

¿Esta situación podría abrir la posibilidad de experimentar con otros ritmos? Porque desde siempre has defendido la balada como tu estilo, tu esencia.

— Creo que cualquier artista, cuando tiene una esencia musical como cantautor, puede grabar cualquier género y lo hace bien.

A mí, si me pones un reggaetón, un mariachi o a unos metaleros, yo sabré cómo darle mi esencia, mi estilo y todo eso.

Ahora con esto del reggaetón, ya le llaman reggaetón a todo. Es música urbana. Y la cumbia desde hace cuánto nació en Colombia, y hay quienes piensan que la cumbia es sólo La Sonora Santanera.

Y yo, la próxima canción que voy a lanzar, que será en dos meses, es como una cumbia moderna y muy buena. Pero solamente será un anzuelo para ganarme a las nuevas generaciones.

¿Pero no dejarás las baladas o sí? ¿Sólo las harás a un lado por un ratito?

— ¡Nunca! Pero si lo estoy viendo con estos sencillos que acabo de sacar, que estoy tratando de acomodarlos en el radio para poder seguir, y no pasa gran cosa. Pues entonces tengo que hacer lo que sea para poder enganchar a la gente con mis nuevas baladas.

¿Esta nueva canción sería el tercer sencillo?

— Así es, el tercer sencillo, con el que sale el disco.

¿Y qué canción sería?

— Todavía no tiene título.

¿Eso quiere decir que la estás haciendo o apenas la harás?

— No, ya está hecha, pero todavía no tiene título, porque creo que le voy a cambiar la letra.

¿Cuándo sale el disco 7/11?

— En dos meses.

Y respecto a tu banda, ha llamado la atención el empoderamiento que le das a la mujer, ya que ellas conforman tu banda en su totalidad.

— ¡Sí! Tengo a puras chicas en mi banda y estoy muy contento con esa parte, porque quiero retomar eso de la música, que la gente vea que todavía se puede tocar con instrumentos y no nada más con computadoras. Y las niñas que están conmigo son muy talentosas.

A Sandoval le ha gustado cantar en solitario

Ya por último, ahora que estás en la promoción de tu segundo sencillo, ¿cómo te has sentido en tu faceta en solitario, y que ahora toda la atención y las miradas estén centradas en ti?

— Ha sido un gran reto, y ahora hay que aceptar los logros para uno solo, pero también los fracasos. Es parte del show y creo que estoy listo para eso, creo que ya lo tengo asimilado.

Información relacionada:

Entrevista con MC Davo: Mostrará sus dos caras en nuevo disco