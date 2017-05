Gabriel Abaroa: No podemos mantener categorías que ya no se comercializan

Cada vez que la Academia Latina de la Grabación lanza las nominaciones para los Grammy Latino, se generan una serie de comentarios, a favor y en contra, algo que para Gabriel Abaroa Jr, resulta ya algo normal.

Durante una visita a Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria Internacional de la Música (FIMPRO), el presidente de la Academia señaló que si de algo está seguro, es que en ningún momento hay un complot contra artistas o géneros para las categorías seleccionadas.

“Esa postura de que la Academia se ha puesto de acuerdo para dejar a un lado cierta categoría… no existe, no hay complot, yo no puedo decirle a la gente cómo votar. Recuerden que pertenecen a la organización desde un Pepe Aguilar, Franco de Vita, Chucho Rincón, Armando Manzanero hasta el más joven del reguetón, René de Calle 13 o Fher de Maná, en total son cuatro mil 500 miembros, si yo les digo a ellos cómo votar ya estaría muerto, no hay forma”.

“Hay muchos artistas que entienden el proceso, hay quienes se siguen frustrando pero al menos ya son parte y ya entienden que no hay un complot, es una organización humana donde al final imperan los sentimientos”, externó Gabriel Abaroa en entrevista con Publimetro.

Algunas categorías de música tradicional mexicana como la ranchera, están en peligro de desaparecer, ya que no hay muchos artistas inscribiendo nuevo productos.

“Sí han desaparecido muchas categorías, antes teníamos rock femenino, ya no más, y lo siento en el alma, me duele el corazón pero no puedo ir en contra de lo que dicta el mercado o lo que está pasando, pero tampoco podemos mantener categorías que hoy en día ya no se comercializan”.

“Tenemos que establecer un mínimo que debe estar inscrito para poder participar, que es de 40 grabaciones. Si hay 17, la categoría se suspende y si el próximo año sigue habiendo 17… está fuera. Para volver a reinstalar una categoría toma tres o cuatro años, y eso le podría pasar al regional mexicano, que el año pasado la libró pero está muy débil”.

Gabriel Abaroa reveló que el movimiento urbano no puede gustarle a muchos, pero es el más fuerte desde hace varios años.

“Cuando inició la Academia los monstruos sagrados eran Julio Iglesias, Celia Cruz, Cachao, Raphael, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, José José o Emmanuel; hoy en día, es una generación -totalmente- diferente y en el camino intervino el reguetón, la música urbana y la lambada, este último en un principio iba a arrasar con todo pero al final no pasó nada”.

“Sin embargo entró la música urbana con Daddy Yankee o El General, que fueron el punto de lanza. Me acuerdo que me dijeron, ‘ni gastes el tiempo, ni vayas a hacer una categoría’ y hoy en día es la categoría más fuerte; en el camino perdimos el merengue, la salsa, la cumbia colombiana y está cojeando la ranchera”.

La Academia Latina de la Grabación, es una organización sin fines de lucro que está formada por artistas, creadores, profesionales y técnicos de la grabación.

“Lo único que no podemos perder es el prestigio que tenemos, me pueden criticar de lo que sea, pero nunca nadie se ha atrevido a cuestionar la honestidad de la organización. Nos pueden decir que tenemos mal gusto, que somos unos vejestorios, que somos anticuados, se vale, pero siendo iberoamericanos y pareciera que la corrupción está metida en todas partes, es un privilegio que tengamos esa calidad y categoría que me encanta presumirlo, porque parecemos perros policías defendiendo el proceso en todas partes”.

“Últimamente hay gente que quiere darle la vuelta para ver si logra algo para su artista y sí me meten un gol, cada dos años me meten un gol, y no tienen una idea de lo que me entristece, pero es sólo uno, las otras 47 ó 48 categorías están limpiecitas”.

Crisis generan música

“La música es un mundo en constante evolución y puede regresar o no, lo que es un hecho es que siempre rige cómo nos movemos y cómo nos reflejamos ante una sociedad, por eso la música urbana -hoy por hoy- a tomado un papel protagónico, de alguna forma a lo mejor todos nos hemos convertido en urbanos. Colombia sigue teniendo un rol protagónico impresionante, creo que las crisis generan buena música”.

“Las crisis son un motor, no en balde el movimiento de rock argentino fue un gran motor con el problema de la dictadura. La colombiana tiene una razón de ser, la guerrilla provocó buena música, creo que tristemente las crisis por la que está pasando América Latina van a resultar benéficas para la música”, concluyó el presidente de la Academia Latina de la Grabación

En sus palabras

“Nos pueden decir que tenemos mal gusto, que somos unos vejestorios, que somos anticuados… se vale, pero siendo iberoamericanos y pareciera que la corrupción está metida en todas partes, es un privilegio que tengamos esa calidad y categoría que me encanta presumirlo, porque parecemos perros policías defendiendo el proceso en todas partes”.

Categorías desaparecidas:

Merengue

Cumbia

Música Tropical Mexicana

Música Grupera

Movimiento de la música romántica de Brasil

Rock Femenino

Salsa

