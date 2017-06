Fear The Walking Dead: entrevista con Alycia Debnam-Carey

¿Cuál es la parte más atractiva de esta tercera temporada?

—Alycia Debnam Carey (ADC): Creo que esta temporada tiene más acción, va a ser muy interesante ver a los personajes decostruídos. En la segunda temporada los vimos tratando de descifrar quién era quién en el apocalipsis y revaluar sus vidas, ahora los veremos totalmente enfocados en sobrevivir.

¿Cómo ha sido la evolución que les han dado las temporadas previas con respecto a cada una de sus áreas?

—ADC: para mí creo que este es el show más grande al que he pertenecido y eso me ha dado una plataforma para ser percibida por la industria de una forma muy diferente. He sido muy afortunada al estar rodeada de un equipo tan increíble y maravilloso del que he aprendido lo importante que es ser consistente y prepararse para el trabajo. Además de todo eso, está el fabuloso equipo de producción con el que me ha tocado colaborar pues todos los involucrados realmente hacen un ambiente de colaboración.

Bernardo Trujillo (BT): Para mí ha sido una impresionante curva de aprendizaje. Yo no había hecho televisión antes, por lo que la velocidad en la que todo sucede teniendo un episodio tras otro, me ha dado nuevas destrezas y habilidades. Una cosa es lograr un buen set para un episodio, pero tan pronto lo terminamos tenemos que pensar en el siguiente. Todo es acerca de la consistencia y mantener la misma calidad en cada parte del proceso. Para mí vivir esto, ha sido una experiencia profesional increíble. No estaba acostumbrado a esa velocidad, pero me ha gustado mucho porque además tuve la fortuna de armar un muy buen equipo, y de trabajar en un lugar con hermosos paisajes donde se pueden crear sets asombrosos. Como diseñador he madurado mucho en el poco tiempo que llevo en el show. He aprendido a distinguir cuál es la prioridad en medio de toda la locura, que es contar historias y crear atmósferas donde los actores puedan realmente involucrarse e inspirarse.

¿Cómo es la atmósfera en el set donde hay un equipo bicultural?

—ADC: Diría que es maravillosa. Aprendemos mucho unos de los otros. Es interesante, porque incluso dentro de cada grupo, por ejemplo, entre los mexicanos, hay quienes son de la Ciudad de México y otros de Tijuana o bien del sur del país y son tan distintos entre ellos. Pero trabajamos mucho y eso nos hace sentirnos como una sola familia al final del día. Y creo que eso le ha dado un gran punto de reflexión al show. Además gracias a esa convivencia, muchos de los sucesos externos en cuestiones políticas, raciales, culturales, se han podido introducir de forma orgánica en la narrativa de la serie.

Y eso también se ha reflejado en la audiencia. ¿Cómo te sientes al llegar a esta Ciudad con tantos fans esperándote afuera?

—ADC: ¡Sí! Ya los escuché. Para mí es un fenómeno muy curioso, porque en la realidad soy una persona muy introvertida que no me gusta exponer mi vida privada al mundo, pero lo importante es que he podido distinguir cuando estoy trabajando y aprovechar esos momentos, como éste, para poder interactuar con los seguidores de la serie y disfrutar del ambiente. Pero luego, cuando regreso a mi vida privada, todo es muy diferente. Lo que tengo claro es que no habríamos podido llegar hasta aquí si no fuera por los fans. Hemos sido muy afortunados de tener fans tan apasionados y dedicados y estamos muy agradecidos con ellos.

Después de esta experiencia, ¿te sientes listo para traer esos estándares y esos conocimientos a las producciones mexicanas?

BT: Absolutamente. México ofrece cosas grandiosas a la industria cinematográfica. Me siento muy orgulloso del talento que tenemos en el país y de poder mostrarlo y probar que podemos hacer cosas grandes. Me siento muy honrado de poder representar a mi país en una producción de este tamaño.

¿Creen que este show los ha preparado en caso de que ocurra un apocalipsis zombie en la vida real?

—ADC: Es gracioso porque creo que si acaso me ha enseñado lo poco que sé. Cada vez que nos llega el guión para un nuevo episodio y leo las conclusiones increíbles a las que llega el personaje, me impresiona porque son cosas que yo nunca haría. Incluso lo tomo como un consejo y como una lección aprendida.

BT: Creo que una de las cosas que más intrigan a los seguidores del show. Tanto esta serie como The Walking Dead, es que realmente te ponen a pensar qué harías tú en una situación similar.

ADC: Y todas las personas llegan a conclusiones diferentes con lo que harían y con qué personaje se identifica.