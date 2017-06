Martha Debayle rompe el silencio respecto a Sofía Niño de Rivera

Seis días después de que Sofía Niño de Rivera publicara un video en vivo donde acusaba a la locutora Martha Debayle como hipócrita y de censura por haber evitado que una entrevista saliera a la luz y de fumar frente a una embarazada, la locutora del programa de las 10 de la mañana de W Radio, finalmente rompió el silencio.

En resumen, Debayle agradeció el escándalo pues lo ha tomado como una lección aprendida y como la oportunidad de recordar su propósito en la vida.

Esto fue lo que dijo:

“Fíjense que me siento muy agradecida por todo lo que he leído sobre mí estos últimos días. Agradezco los insultos, las palabras horribles que me dedicaron. Los grandes crecimientos vienen de eventos muy dolorosos. Agradezco el nivel de escándalo porque para mí esto significa, y así le doy lectura, que es la vida empujándome a mirar hacia adentro, a mirarme más profundo, a reconectarme con mi propia misión. Porque estas pruebas te forzan a recordar tu propia voz interna, a veces perdida en el marasmo ruidoso de lo que nos rodea. Entender que nuestro poder reside en apreciar y nunca olvidar quiénes somos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo en esta vida y, al mismo tiempo, tomar cada oportunidad para crecer y ser mejor. Espero, también, que esto sea un ejemplo para muchos otros, cuando vivan situaciones difíciles, dolorosas, violentas, cuando no oigan los aplausos y cuando no tengan la aceptación de todo el mundo, que reencuentren muy dentro, muy profundo de ustedes mismos su propio poder…

Aquí siempre ha habido y siempre habrá espacio para todos aquellos que quieran generar cambios. Sea una fundación, una persona, un doctor, un especialista. Siempre. Eso hacemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años en W Radio de 10 a 1. Pero para lo que nunca va a haber lugar, ni hoy ni nunca, es para aquellos que quieren destruir, violentar con agenda propia y quitándole visibilidad a la causa y el objetivo primordial. Por eso, Rebeca, en mi ausencia, tomó esa decisión. ¿Que pude ser más sensible con las necesidades de alguien más? ¡Claro que pude haber sido más sensible! Y esa es otra gran lección, que el tamaño de nuestras vidas y la sobresaturación con la que vivimos todos y la cantidad de cosas que manejamos en nuestro plato, no nos deje perder de vista los detalles.”

Y con esto la también empresaria, pone punto final al escándalo en el que se ha visto envuelta la última semana.

El video que puso a Martha Debayle en el ojo del huracán: