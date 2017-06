Quinceañera Rubí ahora cantará reguetón

Después del fenómeno viral que ocasionó la fiesta de 15 años de Rubí Ibarra, la joven informó que incursionará como cantante de género pop urbano, sin descuidar sus estudios en primer año de preparatoria.

La originaria de San Luis Potosí, quien adelantó que le gustaría estudiar criminología, dio a conocer en entrevista con Notimex que ya toma clases de canto, baile y muy pronto de actuación, para tener un mejor desempeño en su carrera.

Aunque a principios de año Rubí tuvo algunas presentaciones con canciones de cumbia, explicó que decidió cambiarse al pop urbano, ya que es lo que le apasiona y desea crecer en este ámbito.

“Estoy trabajando apenas en mis canciones, muy pronto las van a escuchar, espero que a la gente les guste, es lo que a mí me llena, lo que me gusta y le voy a echar todas las ganas del mundo para que todos disfruten mi trabajo, sobre todo a los chavitos que son quienes escuchan más este tipo de música”, dijo.

Detalló que su gusto por la música lo heredó de su padre, quien antes cantaba y hasta tenía un grupo con quien ofrecía presentaciones.

Pero la decisión de ser vocalista fue de ella misma, así que cuando se le presentó la oportunidad la quiso aprovechar “quería cantar y ser alguien en la vida, aunque mi familia dice que soy muy rara”, subrayó.

Hasta el momento no ha recibido la invitación para colaborar con algún artista, aunque le encantaría hacer mancuerna con su ídolo J Balvin, cuyas canciones le agradan “es un gran chavo, la verdad sí quisiera conocerlo, hacer un dueto con él”.

Puntualizó que su representante es el mismo que está con Maribel Guardia y Ninel Conde, de esta última platicó que algún día le gustaría cantar con ella.

Ahora que ya se hizo popular, Rubí Ibarra decidió mejorar su imagen, con la ayuda de su madre, con quien siempre está. “Nunca me deja sola y me mantiene con los pies en la tierra, estoy encantada de la vida, dándole gracias a Dios por ponerme hasta donde hoy me encuentro y el apoyo de toda la gente que me está dando su buena vibra”.

Sus tíos también le echan porras en esta faceta, quienes le dicen: “te estamos viendo en la tele”. Sus amigas también le echan la mano, por lo que piensa que es lindo que existan personas que la impulsen.