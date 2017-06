Carla Morrison “se desnuda” ante Amor Supremo

Tras el éxito logrado con “Amor Supremo”, la cantante mexicana Carla Morrison lanza una versión acústica del disco que bien le ha valido una nominación al Grammy y una larga gira de promoción por México, España y Estados Unidos.

Se trata de “Amor Supremo desnudo”, “un disco que tenía muchas ganas de hacer porque la versión original me gusta muchísimo, pero quería darle otro toque, quería escucharlo de forma distinta y mucho más profunda”, contó la cantautora en una entrevista a Publimetro.

“Desde que estaba en España, muchos compañeros o personas que conocí me dieron la idea de hacerlo en versión acústica, de ahí no paré hasta lograrlo. Me di cuenta que de verdad sonaba muy bien”, destacó Morrison sobre cómo decidió reversionar este material.

Además de las ya famosas canciones “Un beso”, “Flor que nunca fui”, “Vez primera”, “Azúcar morena”, “No vuelvo jamás”, “Cercanía”, “Devuélvete”, que componen “Amor Supremo”, “Desnudo” incluye dos temas inéditos con los que Carla le canta a la muerte y al amor.

“En este nuevo material incluimos dos canciones nuevas. Una es ‘Dime mentiras’, en el que hablo de algunas situaciones que me marcaron como ser humano y con las que me puse a pensar en las mujeres que se han quedado solas tras el fallecimiento de sus seres amados. ¿Qué hacen cuando han perdido a sus esposos, a sus hijos? Les canto a todas ellas porque yo no sé qué haría en una situación así”, resaltó “Y ‘Te regalo’, un tema que ya había preparado para otro disco pero había decidido no incluirlo. Es una canción de compromiso, de decirle a tu pareja ‘sí, ya estoy lista, cuando tú quieras’”, contó entre risas.

Para continuar con la celebración de todo lo logrado con su segundo álbum de estudio, la intérprete también lanzará una edición especial de la versión acústica en un formato en vinilo. “Se vienen muchas sorpresas”, adelantó.

Como parte del segundo ciclo del Circuito Indio por Vive Latino, la artista de 30 años presentará “Amor Supremo desnudo” en distintas fechas de junio.

La cantante compartirá escenario con Jandro, quien forma parte de la empresa fundada por la propia Morrison para apoyar al talento independiente del país.

Además, ofrecerá otro concierto en el Teatro Metropólitan el 11 de octubre. “Es un lugar muy agradable, con una acústica increíble. Me siento muy emocionada de poder estar de nuevo ahí. En general me siento muy bien, más madura, mucho más preparada, mucho más confiada y con muchas ganas de seguir aprendiendo”, finalizó.

No te la pierdas

Foro Independencia, Guadalajara, 15 de junio

Cactux, Morelia, 16 de junio

Landó, Toluca, 17 de junio

Roadhouse, San Luis Potosí, 22 de junio

Maybach Concert Hall, León, 23 de junio

La Glotonería, Querétaro, 24 de junio

The Pit, Cuernavaca, 29 de junio