Juanpa Zurita celebra aniversario como YouTuber

La fama de Juan Pablo Zurita trasciende fronteras. El joven de 21 años de edad publicó su primer video en la plataforma Vine el 11 de junio de 2013 con el título “Ese perro mató a Chuck Norris e iba por mí”.

Hoy en día, además de superar los 10 millones de seguidores en Instagram, cuenta con un contrato con una importante agencia de representación en Estados Unidos y ha desfilado en las pasarelas de Dolce & Gabanna.

“Hoy exactamente hace 4 años subí mi primer video. No puedo creer como hemos crecido y la familia que hemos formado. Hoy celebro a ustedes, mis #Zuricatas. Hoy celebramos sus esfuerzos, sus locuras, su manera de ver la vida. Su energía de nunca detenerse y no adaptarse a la sociedad. De hacer lo que aman sin importar las limitaciones y demostrando que ser diferente es una bendición. Sigamos contagiando e inspirando, hoy estamos más unidos y fuertes que nunca. Los amo y todos los días me inspiran a ser mejor y más. Agradecido con la vida por la oportunidad de tenerlos conmigo. Sigan siendo increíbles, únicos e imparables. Hoy los invito a que compartan su historia con el mundo… ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace una Zuricata?”, escribió Zurita junto a una foto que compartió en Instagram.

Además de sus éxitos en redes sociales y en el mundo de la moda, Zurita realiza importantes labores no lucrativas, como la que realizó a principios de este año, al llevar un avión cargado de alimentos y agua a Somalia. Esto en colaboración otros influencers del mundo y Ben Stiller.