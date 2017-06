Mario Aguilar: Detrás de su comedia, hay una historia triste y de superación

Desde hace casi tres años, Mario Aguilar abrió su canal de YouTube para compartir videos en los que logra hacer una radiografía muy precisa de las madres de familia y las mujeres celosas. Todo con un toque de humor y el tipo de comedia que a él le gusta hacer.

“Yo toda mi vida he crecido con mi mamá nada más, desafortunadamente yo no tengo papá, falleció cuando yo tenía cinco años. Por eso tengo bien estudiada a mi mamá, yo creo que por eso me da mucho orgullo poder imitar a las mamás que dan todo por los hijos”, dice el originario de Tijuana de 21 años de edad.

“A la gente le gusta la mala vida, le encanta que los regañen. Lo digo porque apenas sale la mamá en el show y la gente se vuelve loca y le aplauden y le gritan”, añade el youtuber entre risas.

En poco tiempo, esos videos empezaron a registrar millones de reproducciones y comentarios positivos, ya no sólo en YouTube, sino en su página de Facebook, lo que llevó a Mario Aguilar a consagrarse como uno de los bloggeros favoritos de México y América Latina.

Sin embargo, detrás de ese éxito, de ese humor y de esas risas, hay una historia difícil, triste y de superación, que Mario compartió en entrevista para Publimetro.

“Cuando yo estaba más chiquito, mi papá maltrataba muchísimo a mi mamá, horrible, como no tienes una idea. Yo soy el último de ocho hermanos, fui el pilón. Si mi mamá te contara su historia, te quedarías con la boca abierta”, confiesa Mario a punto del llanto.

“Antes de que yo naciera, mi mamá estaba con otro señor, que es el papá de mis siete hermanos. Ese señor abandonó a mis hermanos y a mi mamá, se fue. Ella se quedó con los siete hijos y pasó mucho tiempo así hasta que, ella dice, volvió a creer en el amor y se enamoró de Humberto Aguilar Alcántara, que es mi papá. Y con él le tocó el maltrato”, continuó.

“Pero después él falleció y mi mamá se partía el alma y el corazón para sacar a sus ocho hijos adelante. Pero ahora somos nosotros los que sacamos adelante a mi mamá. Yo vivo solo con mi mamá y ella es mi luz, no tienes idea de lo que ella es para mí y ya le dije que no necesita a nadie más que a su hijo”, continuó visiblemente consternado.

Además de sus proyectos en redes sociales y el espectáculo con el que recorre todo el país, Mario Aguilar dice estar feliz y emocionado porque la vida le sonríe y por los proyectos a futuro.

“Vienen proyectos muy padres que próximamente me encantará compartirte. Pero me gustaría crear una serie de mi vida para mi canal de YouTube y quisiera estás detrás de una película. Estamos viendo y moviendo cielo, mar y tierra para que se haga. Hay gente que me dice: apenas tienes 21 años, pero ya estoy bien vivido, he pasado por muchas cosas”.

“Y te cuento que ya estoy en pláticas con una compañía porque quiero sacar un libro motivacional para la mujer, para que se den cuenta que valen muchísimo y los tiempos ya no son como antes, ya se defienden, ya no son sumisas y de verdad valen mucho”, reveló.

Mario Aguilar de gira con su espectáculo

Actualmente, Mario Aguilar recorre todo México con su espectáculo en vivo, ¿Celosa yo? ¡Jamás!, en el que presenta a todos su personajes.

“El show está muy padre, traemos 20 bailarines, videos, música, baile, por supuesto estarán los personajes en el escenario. La mamá viene con todo para regañar a todo el mundo, tenemos muchas experiencias que vamos a contar ahí”, adelantó.

“Tenemos varios temas, pero en general se trata de mostrar a la mujer de una manera cómica. Le pusimos ¿Celosa yo? ¡Jamás! al evento porque yo creo que ninguna mujer jamás va a aceptar que es celosa”.

“También tendremos inteacción con el público, este show es muy interactivo, la gente no sólo va a sentarse a ver, sino que disfruta y se siente parte del show”.

“Y es importante decir que es para toda la familia, porque niños, jóvenes, señoras, señores, se van a identificar. Cuando sale Mario sin personajes, se tocan temas de la escuela y situaciones con las que se va a identificar toda la familia”, concluyó.

La fecha

24 de junio a las 18:30 y 21:30 horas serán las dos funciones que Mario Aguilar ofrecerá de su espectáculo en el Auditorio Río 70, la primera de ella, ya es sold out. Los boletos de la segunda están disponibles en las taquillas del lugar y por Internet en arema.com.mx, con precios de 350 y 450 pesos.

