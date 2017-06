Hanson iniciará en Monterrey su gira de aniversario por México

Fue hace tres semanas, cuando el grupo Hanson anunció su regreso al país para ofrecer dos conciertos, como parte de su gira Middle of Everywhere 25th Anniversary World Tour, con la que están celebrando 25 años de carrera.

Las fechas confirmadas en ese momento eran el próximo 15 de agosto en el C3 Stage de Guadalajara; y el día 16 en el Plaza Condesa de la Ciudad de México. Sin embargo, Monterrey quedó en la incertidumbre.

Fue este lunes cuando se anunció que la banda pop rock integrada por los hermanos Isaac, Taylor y Zac Hanson también se presentarán en la Sultana del Norte, el 13 de agosto en el Auditorio Río 70, en un concierto “muy íntimo”.

De esta manera, su gira por México iniciará en Monterrey.

“Esta es una de las giras más esperadas del año. En la mayoría de los conciertos, tanto en Europa como en Estados Unidos, han agotado todas las localidades”, dicen los organizadores regiomontanos a través de un comunicado emitido este lunes.

La banda, señala el documento, llegará a Monterrey después de los conciertos que Hanson ofrecerá en Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente continuarán su tour mundial por Perú, Chile, Argentina y Brasil.

“Para Monterrey se tiene contemplada una sola fecha con cupo limitado, por lo que se recomienda al público comprar con tiempo sus boletos”, añaden los organizadores en el texto.

Venta de boletos para el concierto de Hanson

Los boletos para el concierto de Hanson en Monterrey estarán disponibles a partir de este viernes 16 de junio a través del sistema Ticketmaster, con precios de 400 pesos en zona General, 650 pesos en zona Preferente y 900 pesos para el área VIP.

Cabe recordar que la banda originaria de Tulsa, Oklahoma ha vendido más de 16 millones de discos a lo largo de sus 25 años de carrera, la cual se consagró como hits como MMMbop, Where’s the love, Weird, This time around, If only, Save me y Penny and me, por mencionar algunos.

