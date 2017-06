Se confirma director y elenco para X-Men: Dark Phoenix

Después de algunos rumores, X-Men: Dark Phoenix será la próxima película de mutantes que llegue a la pantalla grande y con ella, el regreso de algunos actores que juraron no volver a participar, así como el elenco original.

De acuerdo con la información del sitio Deadline, Fox confirmó que Simon Kinberg, guionista de The Last Stand, Days of Future y Apocalypse, no solo escribirá el guión, sino que hará su debut al frente de la dirección de la próxima película de mutantes.

Sin embargo, Kinberg no estará solo, pues en la cinta también participará Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan y Kodi Smit-McPhee.

Finalmente, la participación de Jessica Chastain aún está en negociaciones para interpretar a la que será la villana de la película, la Emperatriz Lilandra de los Shi’Ar.

X-Men: Dark Phoenix tiene previsto su estreno el próximo 2 de noviembre de 2018.

