Ésta es la razón por la que Pepillo Origel fue despedido de Televisa

Hace unos días, el contrato del presentador Pepillo Origel con Televisa terminó, lo que ha desatado una ola de dimes y diretes respecto a las razones por las que fue despedido.

De acuerdo con la revista Fama, Juan José Origel se encontraba muy indignado por la cancelación de la serie basada en la vida de Silvia Pinal, por lo que, en diversas ocasiones, “despotricó contra Televisa”. Motivo por el que supuestamente le quitaron su exclusividad.

La publicación aseguró que el comunicador es muy amigo de Pinal, por lo que cuando se enteró de la cancelación de la serie, habló muy mal de algunos ejecutivos de la empresa.

Otras versiones apuntan a que la televisora está apostando por talentos jóvenes, por lo que ha optado por deshacerse de algunas figuras con mayor antigüedad.

“Es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo”, reveló hace poco el comunicador al diario El Universal.

“Yo llevo más de veinte años trabajando en Televisa y con un -ya se te acabó el contrato, adiós- te avisan, entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años. La verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo”, continuó.