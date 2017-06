Wonder Woman, una película inspirada en

La película de Wonder Woman continúa siendo una de las favoritas del público, pues a tres semanas de haberse estrenado en los cines, la cinta de la princesa de las Amazonas sigue dando de qué hablar.

Y es que no es una coincidencia que la película Warner Bros., guarde ciertas similitudes con La Sirenita, de Disney, al contrario, todo fue planeado.

En entrevista con Entertainment Weekly, el guionista de la cinta, Alan Heinberg, explicó que Diana de Themyscira, personaje interpretado por Gal Gadot, tiene muchos puntos en común con Ariel, empezando en que ambas deciden abandonar su mundo para emprender una aventura en solitario.

La escena de la que todos hablan y que seguramente te hizo recordar aquella película animada es cuando Diana rescata a Steve Trevor, pues hace referencia a cuando Ariel encuentra al príncipe Eric en la playa.

Incluso, los usuarios de las redes sociales se dieron a la tarea de crear gifs e imágenes para mostrarle al mundo las “perfectas similitudes de ambas cintas”, ¿estás de acuerdo?

Wonder Woman xx The Little Mermaid. 💯 pic.twitter.com/xayHc0x22t

— Captain (@iamgeekingout) June 15, 2017