Fausto, un drama que hará reflexionar a las parejas

Al inicio de la cinta Fausto, hay una frase que marca el resto de la historia:

“Fausto no sabe estar conmigo, pero tampoco sabe estar sin mí”, señaló el personaje de interpretado por Rosa María Bianchi.

La cinta mexicana llega a la cartelera comercial este 23 de junio, luego de obtener buenas críticas en festivales en el extranjero.

“Llegamos con una propuesta diferente, un drama que -aunque- es un género difícil, que en México no se disfruta mucho y a los productores lea da un poco de miedo, es un género que no se ha explotado y no sabes qué va a pasar. Llegamos con una propuesta diferente, Y nos ha ido bien fuera del país”, comentó el director José Julián Vázquez Martínez.

Fausto retrata una historia de la vida en una pareja adulta, que está envuelta con tintes de nostalgia, monotonía y amor.

“Es un drama que tiene un par de formas para visualizarla. La primera es una capa superficial emocional donde puedes llorar y sentir la nostalgia de los personajes, pero también la oportunidad de analizar y reflexionar”.

“Las comedias románticas siempre son lindas, pero la vida no es así, siempre hay tantos problemas que quieres una historia de amor que te deje cosas positivas… esa es la propuesta”.

El filme se estrenará en las principales ciudades del país como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, para luego llegar a otras plazas.

“Creo que será una opción distinta para el público, ya que hay un tema interesante. Antes estábamos muy clavados en hacer un solo estilo de cine en el caso de la comedia romántica o las narcopelículas”.

José Julián Vázquez Martínez explora la relación de pareja dentro de su vida diaria que está llena de ausencias.

“Fausto finalmente se ve obligado a vivir en la cúspide de su carrera y vive el dramático suicidio de su esposa y en realidad Fausto amaba a su esposa, pero estaba clavado en su trabajo y descuido a su mujer. Cuando ella no está se da cuenta que nada vale sin ella. Es un tema que a todos nos ha pasado de alguna manera, nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.

Fausto cuenta con las actuaciones de Odalys Ramirez, Pablo Astiazarán, Juan Carlos Barreto y Rosa María Bianchi. Cincuenta copias tendrá para su estreno este 23 de junio en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla.

Cine en movimiento

José Julián Vázquez Martínez señaló que es grato ver cada semana el estreno de una cinta mexicana.

“Se ha facilitado mucho la llegada a la cartelera comercial. Si lo proyectamos con diez años atrás la verdad hoy ya hay apoyo del cine, ya hay una industria que empieza a crecer; además los mexicanos ya quieren apoyar el cine nacional, pero todavía falta mucho por hacer, pero finalmente las cosas van cambiando a favor del cine”.

¿De qué trata?

Fausto es un exitoso pintor de 64 años, que justo en la cumbre de su carrera es destinado a vivir el dramático suicidio de su esposa, siendo ella su única familia.

Este suceso inexplicablemente llevará a Fausto a viajar en el tiempo. Abriendo con ello, la posibilidad de cambiar la suerte de la mujer que amó toda su vida.