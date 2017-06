Itatí Cantoral, detrás de cámaras en las grabaciones de Orange is the new black

La actriz mexicana Itatí Cantoral se adueña de la prisión Litchfield de la serie “Orange is the new black”, para hacer un recorrido por sus instalaciones y encontrarse con “Dayanara” y “Gloria Mendoza”.

Mediante un clip de dos minutos, Netflix América Latina muestra en un portal de videos por internet, a Cantoral hablando a las cámaras y presentando “su nuevo proyecto”, el cual es el set de la afamada serie.

La primera en encontrarse es a “Dayanara” (Dascha Polanco), quien no la reconoce y la saca de los dormitorios; posteriormente la actriz va a su camerino que en realidad resulta ser el de Selenis Leyva, quien personifica a “Gloria Mendoza”.

Al salir del camerino llega a la cocina de “Mendoza”, quien de nueva cuenta vuelve a echarla, lo mismo que una agente de seguridad, quienes no tienen idea de por qué ella está en la producción y muchos menos saben de quien se trata.

Esta no es la primera vez que Cantoral participa en algunos clips promocionales de la serie original de Netflix, en su más reciente participación interpreta a “Soraya Montenegro”, la villana dentro de la telenovela mexicana “María la del barrio”.

También puedes leer

Wonder Woman, una película inspirada en “La Sirenita” de Disney