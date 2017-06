Hijo de Patricio Borghetti hizo casting para la serie de Luis Miguel

Hace unos días se dio a conocer que se buscaba el doble de Luis Miguel, para interpretarlo en la serie que Netflix hará sobre la vida del cantante.

Y fue precisamente Patricio Borghetti quien dio a conocer que su hijo Santino de ocho años asistió al casting. Recordemos que recientemente, Borghetti compartió el escenario con su retoño en la obra “Myst: My Soundtrack”.

“Le gusta mucho cantar y hace poco hicimos una fusión en Myst. Eventualmente se quiere dedicar a esto y eventualmente lo voy a apoyar, siempre y cuando no deje la escuela. Tiene que aprender que es muy divertido este medio pero requiere mucho sacrificio y preparación. Hizo casting para la serie de Luis Miguel, ahorita le volvieron a hablar y pasó el primer filtro… no sé si se quede porque según entendí quieren a alguien más grande y Santino tiene 8 años”

Además, el conductor adelantó que el pequeño realizará una película que comenzará a filmar en unos meses. Sin embargo, hay algo que le preocupa a Patricio, y es que su hijo pueda perder el piso ante las ofertas de trabajo.

“Santino tiene a sus padres que son figuras públicas y está teniendo unas posibilidades que no son las habituales en un niño. Mi tarea es hablar mucho con él para que no pierda piso o la cabeza, si para los adultos cuando llega la fama es complicado, para un niño más. Me preocupa, hay que hacer las cosas bien para que no se salga de la realidad”.