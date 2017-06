Con Primera Fila he logrado reinventarme: Yuri

Con su inigualable talento y carisma, la reina del pop latino lanzará este viernes su 35º material discográfico, bajo el formato Primera Fila, un proyecto que contiene algunos de sus más grandes éxitos y cuatro temas inéditos, entre ellos Perdón.

La cantante y conductora veracruzana platicó a Publimetro los efectos que tuvo en su vida esta nueva placa musical.

Yuri, tienes una larga lista de éxitos, ¿cómo elegir sólo una decena para este nuevo disco?

— Nos costó mucho trabajo elegir qué canciones irían en este nuevo material. Imagínate, tras 35 discos, casi 40 años de carrera, tengo tantos temas que seguramente tendría que hacer tres DVD para incluirlos todos, además porque son muchas emociones las que me unen a ellos. Tuve que recurrir a mi compañía disquera y a todo el equipo de trabajo que tengo para que me ayudaran a elegir. Al final decidimos que sólo irían los temas que han cambiado por completo mi vida, esos que realmente la marcaron.

También incluiste cuatro temas inéditos…

— ¡Así es! Tenía muchas ganas de contar historias nuevas. Yo sé que jamás dejaré de cantar La maldita primavera, pero sí pedí que por favor me dejaran interpretar temas nuevos, como Perdón, que fue el primer sencillo y a la gente le gustó mucho. Con él me di la oportunidad de hacer y de hablar sobre temas que antes no había hecho. De reinventarme, de pensar en la Yuri que fui, de empoderar a la que soy y de construir la que quiero ser.

¿La intención de hacer Perdón fue con alguna idea feminista?

— No, para nada. Reconozco que ahora las mujeres estamos abriendo tantos espacios que antes no teníamos. Hay mujeres presidentas, taxistas, que hacen grandes cosas. Es el momento de la mujer empoderada y con eso no me refiero a la mujer feminista. Conozco a muchas feministas que están amargadas y antes yo también lo estaba. Pero con este sencillo no quise hablar de eso, más bien es para cambiar esa idea de que las mujeres somos rogonas o pedinches; con esta canción le decimos a los hombres “ya no más”, “perdón, pero ya no quiero estar contigo”.

Escuchamos voces relativamente nuevas en algunos temas, como Carlos Rivera o Matisse…

— ¡Sí! Me encantó trabajar con ellos. Primero porque pertenecen a la misma casa discográfica con la que trabajo y segundo porque son voces jóvenes que me renovaron mucho. Son personas muy agradables, lindas, talentosas, pero sobre todo humildes. Si no hubieran sido humildes, aunque trabajaran en la misma disquera, no los hubiera invitado, porque siempre es más agradable trabajar con alguien que sabes que son así, sencillos, que no complican para nada las cosas, que te aligeran el trabajo y no ponen mala cara. No me gusta trabajar con gente mamuchis, que son sangrones y créeme que conozco a varios así, que apenas comienzan y se creen paridos por Dios. Siempre he creído que la humildad abre puertas y la humildad hace que dures para toda la vida. Por mucho que vendas discos, que seas exitoso, siempre el artista humilde te hace sentir bien. Ellos me hicieron sentir apoyada, apapachada, muy querida.

También hay duetos con Pandora y Mijares, grandes amigos tuyos.

— Son mis brothers de toda la vida. Llegaron sin dormir, pero tuvieron una gran paciencia, me esperaron mucho. Yo estoy muy agradecida con ellos porque sé que a veces también es complicado y muy pesado esperar la grabación de un disco, de un DVD, pero ellos no se rajaron. En el video se ven contentos, felices de estar trabajando, hay algo especial en ellos que hacen que mi disco también sea muy especial.

¿Cómo fue la convivencia con tus fans durante la grabación?

— Mis fans fueron el gran ingrediente de este proyecto. Y con ello no minimizo a mis compañeros. Pero realmente al ver a los fans, cómo aguantaron desde temprano y hasta que terminamos después de media noche, ese amor tan grande que me dieron, pienso “esto es lo que he sembrado”, han valido la pena todas esas lágrimas, todos esos momentos importantes de mi vida como persona, con mi familia que me he perdido por trabajar. Cuando veo a todo mi público pienso que todo eso al final ha valido la pena.

Tras tantos años de carrera en un medio tan complicado, ¿a qué debes tu éxito?

— El seguir estando en esta carrera, aunque sea arriba o abajo, pero la clave para continuar sin duda es la pasión. Han pasado tantas cosas, el medio artístico ha cambiado, las compañías disqueras han cambiado, todo ha cambiado. Se viven momentos distintos que cuando yo comencé, pero he tenido que adaptarme y la pasión no la he perdido. Por supuesto he pasado momentos que me han entristecido e incluso me han hecho pensar no querer seguir. Esas grandes injusticias de la vida, que puedo nombrar muchas. Pero cuando miro hacia arriba y recuerdo todo lo que he vivido, pienso en mi mamá que me enseñó a no rajarme. Ella me dijo “usted no se va a rajar, va a seguir en esto hasta que Dios lo quiera” y así ha sido. ¡Yo no me rajo!

Después de todo este tiempo en el medio artístico, ¿qué le falta a Yuri por hacer?

— Aún pienso en muchas cosas que quisiera lograr. En unos años quiero, si Dios me presta vida, hacer un disco con Orquesta filarmónica, me encantaría.