Aparecen las primeras reacciones de Spider-Man: Homecoming

A tan solo dos semanas de que Spider-Man: Homecoming llegue a las salas de cine en Estados Unidos y México, la prensa especializada ya está dando sus primeras reacciones sobre la película.

Y es que varios miembros de la prensa, ya han tenido la oportunidad de ver la cinta de Marvel, y, aunque las reseñas no saldrán hasta los próximos días, el embargo para las reacciones en redes sociales ya se levantó, y esto es lo que han dicho los críticos al salir del cine.

Mike Ryan, de Uproxx, tuiteó: “Spider-Man: Homecoming es una absoluta delicia”.

SPIDER-MAN: HOMECOMING is an absolute, gosh-darned DELIGHT. It's like Spider-Man meets CAN'T HARDLY WAIT. — Mike Ryan (@mikeryan) June 24, 2017

Scott Mantz, de Access Hollywood escribió: ¡De regreso a casa es la mejor cinta de #SpiderMan desde Spider-Man 2! ¡@MarvelStudios y @SonyPictures lo hicieron bien! ¡Una película de Spidey para todos!”

HOMECOMING is the BEST #SpiderMan movie since Spider-Man 2! @MarvelStudios & @SonyPictures got it RIGHT! A Spidey movie for EVERYONE! pic.twitter.com/Ei4Yc0ZQoi — Scott Mantz (@MovieMantz) June 24, 2017

Steven Weintraub, de Collider, dijo: “Absolutamente AMÉ, AMÉ, AMÉ Spider-Man: Homecoming. Chistosa. Llena de sorpresas. Toneladas de diversión. Van a recaudar muchísimo dinero en taquilla”

Absolutely LOVED LOVED LOVED Spider-Man Homecoming. Funny. Filled with surprises. Tons of fun. Going to make insane $ at box office. pic.twitter.com/8cxce4OmHi — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 24, 2017

“Además tiene una de las mejores escenas post créditos jamás hechas! Pero no por las razones que esperarían. Confíen en mí. ¡Quédense al final!”, añadió.

Also Spider-Man Homecoming has one of the best after the credits scenes yet. But not for the reason you'd expect. Trust me. Stay till end. pic.twitter.com/uTAf5rM7ga — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 24, 2017

Kristy Puchko, de Vanity Fair, aseguró: “Michael Keaton nos da el mejor villano de la película desde Loki. Quizá el mejor”.

Michael Keaton gives us the best MCU movie villain since Loki. Maybe better. #SpiderManHomecoming — Kristy Puchko (@KristyPuchko) June 24, 2017

Spider-Man: Homecoming llegará a los cines el próximo 7 de julio y se espera que logre recaudar entre 90 y 108 millones de dólares en su primer fin de semana.

