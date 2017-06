Entrevista con Cynthia de la Vega: Del otro lado de la pasarela

Desde la perspectiva de Cynthia de la Vega, ¿qué es lo que marca la diferencia de Miss Nuevo León y Mister Nuevo León con los demás certámenes de belleza que se realizan actualmente?

— Pues además de tener una edad entre 18 y 25 años, estatura mínima de 1.65 y conocimientos básicos de inglés, de preferencia se busca que tengan algún talento, porque esta organización cuyo principal concurso es Miss Mundo, tiene varias competencias y una de ellas es la prueba de talento. Es importante que si saben hacer algo, nos lo muestren en el casting.

También es importante el servicio a la comunidad. Miss Mundo es una organización muy altruista que trabaja con fundaciones y organizaciones para niños, así que es bueno que tengan ese gusto por ayudar a los demás, ya que esto no se trata sólo de belleza física, sino de encontrar a una mujer que sea íntegra que reúna varias cualidades.

A más de un año de tomar la coordinación de este certamen, ¿qué se siente estar del otro lado de la pasarela?

— La verdad es muy padre porque, hasta cierto punto, ya puedes comprender lo que viven y sienten las chicas que deciden participar y se preparan para eso. Te identificas, las comprendes, tratas de ayudarlas y buscas la manera de que puedan mejorar.

Obviamente es una organización que va empezando, a Andrea Garza —Miss Nuevo León 2016— le tocó empezar de cero. Pero se trata de mejorar año con año. Lo que quiero que ellas sepan es que, como yo ya lo viví, puedo escucharlas, apoyarlas y hacer un equipo, que no me vean como una jefa que les va a imponer.

Sin embargo, tendrás bajo tu coordinación no sólo a mujeres, sino a hombres…

— Sí, pero para eso hemos conformado un equipo, porque es la primera vez que estoy involucrada en un certamen de hombres. Pero es una oportunidad de ver algo nuevo, no estamos muy acostumbrados a ver a los hombres en esto.

¿Quiénes estarán contigo haciendo los castings este sábado en Plaza Fátima?

— Estará todo mi equipo. César Zetina, que es el maestro de pasarela y de baile; Mónica Arreola es nuestra diseñadora de imagen; Alejandro Pujol es el maestro de dicción y además es el productor del evento, incluso del evento a nivel nacional. Shalim Alemán es nuestro consultor de imagen; el fotógrafo es Diego Fraustro; vendrá Manuel Mora, uno de nuestros coordinadores nacionales, y también participará Andrea Garza como nuestra actual Miss Nuevo León.

¿Cuál es tu expectativa de este casting? ¿A cuántas personas esperas o cuántas planeas seleccionar?

— Pues el año pasado participaron ocho. Yo creo que este año una buena cantidad para que el certamen se vea limpio y lo puedan disfrutar, deben ser de ocho a doce como máximo, porque luego se ve mucho relleno. El chiste es enfocarse en cada una y que sea una experiencia grata, que le saquen jugo a esto al 100%.

¿Hay un registro o proceso previo para los interesados? ¿O pueden llegar ese día directo al casting?

— Tenemos el correo electrónico missnuevoleon@gmail.com o las redes sociales como Miss Nuevo León en Facebook e Instagram. Pero las fichas de inscripción van a estar ahí ese día. No pasa nada si no se registran antes, no es obligatorio. Lo importante es acudir ese día con los requisitos.

Por último, ¿cuál es el principal consejo que le darás a las aspirantes por la corona 2017?

— Que se animen y trabajen mucho, las cosas bien hechas y desde el fondo salen bien, vamos a hacer un buen equipo, de eso no tengan duda.

Y que vivan el momento. A veces en el concurso te estresas por otras cosas, por la competencia, por si estás dando tu mayor esfuerzo, si te ves bien. Y ya cuando se termina dices: ¿porqué estuve estresada pensando en eso y no lo disfruté más?, ¿por qué me enfoqué en cosas que me restaban energía?

En vez de sumar, a veces restamos en ese sentido, pero todo fluye. Yo lo viví y eso es lo que voy a decirle a cada niña que esté conmigo, que dejen a un lado todo eso, que sean ellas, así es como vas a dar tu mejor versión.

Cynthia de la Vega te espera en el casting

1 de julio de 12:00 a 17:00 horas se realizará el casting para los certámenes Miss Nuevo León y Mister Nuevo León, en el Centro Cultural Plaza Fátima.

Ellas deben acudir con vestido de coctel y traje de baño de dos piezas, y ellos con ropa casual y traje de baño.

Los requisitos se pueden consultar en la página Facebook.com/MissMXNuevoLeon

