Kate del Castillo demanda a gobierno mexicano por vulnerar sus derechos humanos

La actriz mexicana presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda de investigación contra el gobierno mexicano por la “vulneración de sus derechos humanos”, luego de su encuentro con el capo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

En Washington, D.C., Estados Unidos, el abogado de Del Castillo, Mery Sanson, señaló que “el Estado mexicano ha violado constantemente los derechos de Kate desde que fue a ver a ‘Chapo Guzmán’”.

De acuerdo con TMZ, Kate considera que el procurador general de México no hizo un buen trabajo durante el caso de la entrevista que Sean Penn le hizo a Joaquín Guzmán, “El Chapo”, y que la actriz habría mediado.

El medio señaló que “la conclusión de todos los juicios que hemos venido llevando tienen que acabar aquí porque el gobierno mexicano legitimizó un actor ilegal. Entonces, como no se tuvo justicia en México, venimos no a buscar justicia aquí en la CIDH, sino a restablecer un criterio en derechos humanos”.

La actriz aseguró que no cree que estas acciones sean represalia de alguien específico del gobierno o la administración.

“No tengo fundamento para decir algo así, pero sí ha sido un ataque, un linchamiento a mi persona no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general desde luego”, afirmó.

La protagonista de la exitosa serie “Ingobernable” aseguró que todo el caso afectó mucho a su carrera. “Tengo un año y medio en que, a partir de lo que sucedió, se me han quitado varios contratos. No he podido trabajar como yo quisiera, obviamente por el escarnio público a mi persona”.

Y siguió: “La gente aveces piensa que soy culpable de todos los cargos que se me dieron, muchas veces cree lo que dicen los medios porque fueron filtradas todas esas informaciones a las televisoras y los medios”, apuntó, aunque no acusa a las compañías de televisión, sino “al gobierno que filtró la información”.

Kate adelantó que sólo sus abogados pueden ayudarla, y que ahora su papel es restablecer su nombre.

Kate del Castillo tuvo una relación clandestina en México con Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2015, mientras el ex líder del cartel de Sinaloa se encontraba prófugo. La actriz coordinó una entrevista que el actor Sean Penn le hizo a Guzmán mientras ella estaba presente.