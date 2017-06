Netflix revela el trailer oficial de la película de Death Note

Luego de haber revelado el póster de la película live-action de Death Note, Netflix finalmente a compartido el tráiler de su nuevo proyecto.

Basada en el famoso manga japonés escrito por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, Death Note cuenta la historia de un estudiante de secundaria que se encuentra con un cuaderno sobrenatural, dándose cuenta de que tiene en su interior un gran poder; si el dueño escribe el nombre de alguien en él mientras que visualiza su rostro, él o ella morirá. Intoxicado con sus nuevas habilidades divinas, el joven comienza a matar a aquellos que considera indignos de vivir.

Death Note, la película de Netflix

La película original de Netflix está dirigida por Adam Wingard (La Bruja de Blair, Cacería macabra) y protagonizada por Nat Wolff (Ciudades de Papel), Margaret Qualley (The Leftovers), Lakeith Stanfield (Get Out), Paul Nakauchi (Piratas del Caribe: en el fin del mundo), Shea Whigham (Escándalo Americano) y Willem Dafoe (Spider-Man) como la voz de Ryuk.

Death Note llegará a la plataforma de Netflix de forma exclusiva el próximo 25 de agosto.

