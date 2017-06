Spider-Man: Homecoming tendrá dos escenas post-créditos

La nueva película de Marvel, Spider-Man: Homecoming, está siendo catalogada por algunos críticos como la mejor, pues está llena de sorpresas, toneladas de diversión y muchísima acción.

Lo mejor es que como cada película del Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man tendrá escenas post-créditos y tal como era de esperarse ya han comenzado los rumores, la pregunta ahora es ¿sobre qué son?

Aunque no hay mucha información al respecto, la mayor parte de estos rumores apuntan a que será sobre la secuela y un breve anticipo de Avengers: Infinity War.

Pero también se ha rumorado que estas imágenes podrían ser la confirmación de que Spider-Man, personaje interpretado por Tom Holland, pueda participar en el universo de las películas de Venom y Black & Silver Sable.

Sin embargo, Steven Weintraub, de Collider, nos ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que valdrá la pena quedarnos hasta el final.

Also Spider-Man Homecoming has one of the best after the credits scenes yet. But not for the reason you'd expect. Trust me. Stay till end. pic.twitter.com/uTAf5rM7ga

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 24, 2017