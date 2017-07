Entrevista con Mauricio Ochmann: Con agenda saturada

Mauricio Ochmann está en televisión, cine, andas de gira con teatro y como imagen de una marca, y aparte tu vida personal. ¿Cómo lo haces?

— Con calendario, no hay de otra, tenemos agenda para todo porque sí son muchas cosas. Ayer estuve en Puebla, hoy en Monterrey, mañana en Culiacán y así ando siempre por todos lados.

Y con mi mujer es de sentarnos y decir: a ver, vamos a ver el calendario, porque tenemos calendario compartido entre la parte laboral y la personal, porque Aislinn también tiene la agenda súper llena.

Empezamos con una regla de no dejar que pasen más de 15 días. Pero somos flexibles a que sean más días o menos días, pero siempre procuramos que no pase mucho tiempo de no vernos.

¿Qué te deja El Chema?

— Ha gustado muchísimo. Es un personaje que llevo haciendo hace cuatro años y es un personaje gradual, que fue creciendo, que entró al final de la primera temporada de El Señor de los Cielos, en los últimos cinco capítulos.

Pero luego se quedó para la segunda temporada y también gustó. Se quedó para la tercera, pero cuando querían hacer la cuarta, yo ya estaba ocupado en cine. Pero logramos hacer una muy buena temporada de El Chema para contar su historia.

Eso para mí, como actor, es una satisfacción enorme, de venir haciendo un personaje que entró al final de una temporada para antagonizar, que haya crecido tanto hasta tener este spin-off. Para mí es impresionante.

Respecto a tu más reciente película, Házlo como hombre, la expectativa en taquilla es alta si consideramos la cantidad de vistas del tráiler en Internet, más de 14 millones.

— ¡Uy! Pues siempre trato de mantener las expectativas bajitas en todo lo que hago. Me gusta vivir el día, disfrutar lo que hago y, para mí, Házlo como hombre ya cumplió. Obviamente, quieres que le vaya bien a todo lo que haces.

Nos sorprendió mucho que el tráiler lleve 14 millones de views en el Facebook de Cinépolis, creo que es histórico en una película mexicana. Así que, si la lógica opera, entonces sí tendremos buena taquilla. ¡Ojalá que sí!

¿Qué tiene diferente esta comedia a las otras de su género? ¿Por qué tantas vistas del tráiler?

— Es distinta porque es una película que habla como hablamos nosotros en la vida. Lo chistoso son las circunstancias, no el chiste.

Es una película que, desde que leí el guión, me encantó porque nos reímos de la parte machista y conservadora de la sociedad.

A mí me toca interpretar ese personaje y mi reto era hacer un personaje machista, retrógrado, conservador, homofóbico, pero al mismo tiempo que fuera encantador y entrañable.

Mauricio Ochmann tiene mucho por hacer

¿Hay alguna asignatura pendiente, sueño por cumplir, meta por alcanzar?

— ¡Me queda muchísimo por hacer! Tengo que seguir aprendiendo como actor, como productor, también quiero dirigir, estoy escribiendo de hecho. Así que hay muchas cosas a nivel profesional que van para rato.

Información relacionada

Entrevista con Daniela Calvario: Da la bienvenida al éxito