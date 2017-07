Ringo Starr celebra su 77 cumpleaños

El músico y compositor británico Ringo Starr celebra hoy su 77 cumpleaños en Los Ángeles, California, con todos sus amigos y familiares, aunque el aniversario se festejará en otras ciudades del mundo.

El que fuera batería de The Beatles, Ringo Starr, nacido en Liverpool el 7 de julio de 1940, convocó esta celebración una vez más bajo el lema “Paz y amor“, en Capital Records Tower, donde estará rodeado de los grandes personajes de la música y el espectáculo.

El evento contará con las actuaciones del propio Ringo y de los músicos Don Was, Van Dye Parks, Jenny Lewis y el conocido teclista Michael Bearden.

Entre los invitados también están el director de cine David Lynch, los humoristas Richard Lewis y Howie Mandell, y los actores Jeremy Piven, Bud Cort y Ed Begley Jr.

Mientras, se llevarán a cabo otros eventos en su honor alrededor del mundo, incluyendo en el Cavern Club de Liverpool y los estudios de Abbey Road en Londres, que sus fans podrán seguir a través de su página de Facebook.

El objetivo de Starr al convocar esta celebración mundial es propagar el amor y la paz, y llamar a sus aficionados a compartir mensajes positivos en la redes sociales a través del hashtag #Pazyamor.

Starr comenzó a organizar los eventos anuales bajo este lema en 2008 y, desde entonces, consiguió que se reprodujeran en diferentes estados estadounidenses, además de en Alemania, España, Perú, Argentina y Japón, entre otros.

El próximo 15 de septiembre saldrá su décimo noveno disco, titulado “Give More Love“, que incluye diez temas nuevos que han sido grabados en el estudio de su casa en Los Ángeles y donde han participado artistas como Paul McCartney, Joe Walsh o Steve Lukather.

“Give More Love” también incluye cuatro temas añadidos, una nueva versión de “Back Off Boogaloo”, y “You Can’t Fight Lightning”, “Photograph” y “Don’t Pass Me By”, canciones basadas en las actuaciones del evento “Paz y amor” que realizó en 2016.