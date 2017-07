Tom Holland no sabrá contra quién pelea en Avengers hasta 2018

Tom Holland tiene un pequeño problema, peca de indiscreto y constantemente está “metiendo la pata”, razón suficiente por la que Marvel no ha querido decirle contra quién peleará en Avengers: Infinity War.

Recientemente el actor británico reveló que no sabe guardar un secreto, situación por la que no le permiten leer el guión completo de la cinta de superhéroes y solo sabe las líneas que conciernen a Spider-Man.

“Hay un momento en Avengers: Infinity War en el que no sé quién es esa persona. Me decían: ‘bueno, estás peleando contra esta persona. ‘¿cómo es?’ ‘Bueno, no podemos decirte porque si te decimos, sabrás quién es: ‘vale, pero ¿cómo suena?’ ‘No podemos decirte eso porque te diríamos quién es’. Estoy intentando actuar con una pelota de tenis y no sé cómo es esa persona”, reveló en entrevista a BBC Radio.