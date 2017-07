Así se vivió el concierto de Ariana Grande en la Ciudad de México

La noche de este miércoles 12 de julio la cantante estadounidense Ariana Grande se presentó con gran éxito en el Palacio de los Deportes.

En punto de las 20:30 horas, su talonera Victoria Monét deleitó a los 20 mil asistentes que se dieron cita en el recinto. Canciones como 90’s Babies y Do you like It fueron las más coreadas por la gente.

Los primeros acordes de Be Alright sonaron y la voz de Ariana Grande resonó en el lugar. “¡Hola México! ¡Canten!”, fueron las primeras palabras de la artista, quien lució un atuendo completamente negro.

Everyday y Moonlight fueron las siguientes canciones que la joven eligió en la primera parte del show para pasar al momento romántico con Let Me Love You.