Oficial: Cómic de Gerard Way tendrá serie en Netflix

Apenas hace unos días se había divulgado el rumor sobre una posible adaptación del primer cómic famoso creado por el músico y ex vocalista de My Chemical Romance Gerard Way, ”The Umbrella Academy”, sin embargo, lo que no parecía ser cierto, finalmente se oficializó.

Tras dos años de haberse puesto en desarrollo, Netflix acogió la serie de historietas para llevar a su programación una versión de esta historia.

De acuerdo con información revelada el martes, la plataforma de televisión ha distribuido una orden de 10 episodios para la adaptación de la novela gráfica creada por el escritor estadounidense Gerard Way y el ilustrador brasileño Gabriel Bá, y que será emitido por primera vez en 2018.

Basada en el cómic galardonado en el año 2008 con el premio Eisner, la versión ”live action” de ”The Umbrella Academy” cuenta la historia de una familia de superhéroes extraños (”The Monocle”, ”Spaceboy”, ”The Kraken”, ”The Rumor”, ”The Scéance”, ”Number Five”, ”The Horror” y ”White Violin”), quienes después de una abrupta separación deben reunirse para juntos resolver con sus habilidades la misteriosa muerte de su padre, a la par que deben lidiar con sus extrañas y ambiguas personalidades. La serie ha sido elogiada por una manera original de presentar la figura del superhéroe.

A cargo de la serie estarán Steve Blackman (”Fargo”, ”Altered Carbon”), como productor ejecutivo junto a Bluegrass Television, Mike Richardson y Keith Goldberg de Dark Horse Entertainment, Jeremy Slater (”El Exorcista”) como guionista, y el propio Gerard Way como co-productor.

Respecto de la noticia, Way dijo: ”Estoy encantado de que ‘The Umbrella Academy’ haya encontrado una casa en Netflix. No podía pensar en un lugar mejor para la visión que Gabriel Bá y yo tuvimos al crear el cómic, y no podemos esperar a que la gente experimente ese mundo como un show de acción en vivo”.

”The Umbrella Academy” será la primera serie de Universal Cable Productions (en un acuerdo global con la editorial Dark Horse Comics) que llegará a la plataforma para distribuirse en streaming.

Gerard Way difundió en sus redes sociales el póster promocional para hacer oficial el anuncio.