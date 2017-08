Entrevista con Violeta Isfel: Como pez en el agua en la comedia

Fue hace tres meses cuando Violeta Isfel y Pablo Valentín presentaron en Monterrey la comedia Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!

La respuesta del público fue tan positiva, que ya tienen fecha de regreso el 12 de agosto para ofrecer otras dos funciones en el Auditorio Río 70.

“Literal, es una comedia, en donde dos investigadores se dan a la tarea de realizar un estudio con el que le revelamos al público la verdad acerca del pensamiento femenino. Y nos damos cuenta que es tan complejo que lo explicamos en toda la obra con ejemplos cotidianos y te imaginarás que la gente se ve totalmente identificada”, dijo Violeta Isfel en entrevista para Publimetro.

“Es una obra para reír y reír y reír, nos ha tocado ver cómo la esposa codea al señor o viceversa; también hay señoras que se enojan porque el señor se la pasa riéndose de lo que pasa en la obra, y la señora no soporta eso porque se está identificando. Pero aquí invitamos a la gente a que sus situaciones complicadas las tomen para reír, que se relajen, que no se tomen la vida tan serio y la disfruten”, añadió.

Incluso, la actriz confiesa que este proyecto ha sido de ayuda para ella misma, ya que le han caído muchos veintes de su vida personal, que ha aprendido a superar.

“Yo creo que todas las mujeres tenemos un hardcore, todas tenemos nuestras partes oscuras. En algún momento yo reaccionaba de una manera muy fuerte ante situaciones en las que quizá no era necesario ser tan dura, y ahora me enfrento a esta nueva manera de ver las cosas, hace que vea las situaciones desde un punto de vista completamente diferente”, explicó.

Eso es el ámbito personal; sin embargo, este proyecto se ha convertido también en un parte aguas para Violeta en el plano profesional, ya que descubrió que la comedia es un género que se la da con facilidad y desea seguir explotando.

“La comedia era un género que yo respetaba muchísimo, decía: el que hace comedia, mis respetos. Pensaba mil cosas acerca de la comedia, pero de repente se convirtió en un género que empezó a envolverme cada vez más hasta que no me soltó. Yo ni sabía que podría navegar tan cómoda en ese mar y ahora lo disfruto enormemente, y además veo que al público le gusta. Se me da, me gusta muchísimo”.

Y es que, según dice Isfel, una de las cosas que más le gustan es hacer que los demás se sientan bien.

“Estoy estudiando Psicología Transpersonal, que yo creo en algún momento me servirá para construir otro tipo de personajes. Mi plan es ayudar a muchas personas, las más que pueda, a que puedan estar contentos consigo mismos y que puedan tener una vida mucho más feliz. Ese es mi objetivo en la vida, parte importante por la que también soy actriz es justamente para regalarle a la gente estos momentos en los que no se tomen la vida tan serio”, reveló.

Violeta Isfel con agenda llena

Violeta Isfel adelantó que su agenda está saturada en lo que resta del año.

“Mi novio Archie Balardi está produciendo una obra de teatro que se llama El briago de Oz, y ahí vamos a estar. Acaban de contratarme para la nueva telenovela de Juan Osorio, Mi marido tiene familia. En noviembre estaré como Doña Inés en El Tenorio Clásico y estoy en pláticas para entrar a un musical, nada más”, concluyó la actriz.

La fecha

12 de agosto a las 18:30 y 20:30 horas serán las dos funciones de Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres! en el Auditorio Río 70.

Los boletos están disponibles en las taquillas del lugar y por Internet en arema.com.mx, con precios de 200, 300 y 400 pesos.

