Entrevista con Anitta: A la conquista de México cantando en español

Sabemos que empiezas a hacer tus primeras entrevistas en español, ¿Cómo se siente Anitta con este idioma?

— Es una cosa un poco fácil para mí porque el español es mi tercer idioma, y es un poco parecido al portugués. Estoy muy confiada, estoy practicando poco a poco el español para que ustedes me comprendan.

Tanto estás practicando que tu más reciente sencillo, Paradinha, lo has grabado en español casi en su totalidad.

— Sólo algunas cosas del coro las canté en portugués, pero es cierto, casi toda la canción la grabé en español. Yo decidí dejar algunas frases en portugués para que mi gente no sienta que los he abandonado (risas), pero me encantó grabar en español, para mí es más fácil cantarlo que hablarlo.

¿Con esta canción empezarás una nueva etapa en tu carrera? Es decir, ¿seguirás grabando más temas en este idioma?

— ¡Sí! Ya estoy trabajando en nuevas canciones que serán en español, quiero hacer muchas cosas en español, y estoy muy contenta porque la gente le ha dado un recibimiento muy grande. En Brasil es primer lugar y, por supuesto, que quiero llevarla a México.

¿Y cuándo podría ser esto? ¿Cuándo vendrás a México?

— Yo quiero volver muy pronto, para hacer allá la promoción de Paradinha. Creo que esto será muy pronto porque esa es mi intención, hacer cada vez más proyectos en español para que mi carrera también crezca en México.

Lo que estás grabando, ¿será para un nuevo disco en español?

— No. Lo que estoy grabando son solamente nuevas canciones, no estoy enfocada en un disco, porque me gusta más hacer singles. Y además de las canciones en español, estoy grabando algunas en inglés, que son los idiomas que yo hablo aparte del portugués.

¿Esto quiere decir que tú apuestas más por las descargas digitales que por los discos en físico?

— Sí. Yo creo que ahora las personas buscan más eso, hacer singles, creo que es la mejor manera de tener toda la atención en los momentos correctos.

Te hemos visto colaborando con Maluma, J Balvin, Iggy Azalea, Major Lazer… ¿Para esta nueva etapa también harás colaboraciones en español?

— Ya estamos buscando colaboraciones y ya tengo algunos nombres que no puedo revelar todavía, pero pronto les avisaré.

¿Te gusta algún cantante mexicano?

— Me encanta Luis Miguel, yo tengo sus discos, me gusta mucho su trabajo. Desde niña me gusta, porque mi madre lo escuchaba en casa, ella es fan de Luis Miguel, por eso me hice fan yo también (risas).

Por último, ¿ya estás en donde algún día soñaste?

— Creo que estoy llegando, no es un trabajo de despertar y ya todo es grande. Es un trabajo de crecer poco a poco y creo que voy por buen camino, por el camino que yo pensé que era el correcto y creo que voy bien.

Anitta en números

2 billones de vistas registra su canal de YouTube

de vistas registra su canal de YouTube 120 millones registra su nuevo video, Paradinha

registra su nuevo video, Paradinha 6 millones de suscriptores en Youtube

de suscriptores en Youtube 22 millones de seguidores en Instagram

de seguidores en Instagram 13 millones de seguidores en Facebook

de seguidores en Facebook 5 millones de seguidores en Twitter

