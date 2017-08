Filtran números de teléfono de protagonistas de “Game of Thrones”

Los ataques cibernéticos a la cadena de televisión estadounidense HBO liberaron 3,4 GB de información, en los que se difundieron los bocetos de guiones de algunos capítulos de la exitosa serie Game of Thrones, contraseñas administrativas,

No obstante, según reveló el sitio The Verge, uno de los golpes más duros fue la filtración de los números telefónicos de algunos protagonistas de la historia de fantasía basada en la saga de George R.R. Martin. Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lennister) y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), fueron algunas de las víctimas.

De acuerdo con The New York Times, los hackers amenazaron con publicar más información si no se les paga “millones de bitcoins”. La próxima liberación de información serían una serie de correos de la vicepresidenta de programación cinematográfica, Lelie Cohen.

Los hackers, que se denominan a sí mismos “Mr Smith”, aseguran que el robo de información alcanzaría los 1.5 terabytes, es decir 1500 GB, lo que superaría el hackeo que la compañía Sony sufrió en 2014. Sin embargo, HBO desmintió que esa sea la cantidad de datos sustraída.

Hace una semana, “Mr Smith” filtro el cuarto capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones, “The Spoils of War”.