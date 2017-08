Tom Hanks: Internet quita libertad

En los últimos años, Tom Hanks, ha desarrollado más su faceta como productor que como actor, algo que le permite apoyar series de televisión, documentales y películas.

Pero ahora, llega con la cinta El Círculo, que se estrenó el pasado mes de abril en Estados Unidos y este fin de semana en Latinoamérica.

El filme no recibió buenas críticas de los medios estadounidenses, pero permite ver en su elenco a actores como Emma Watson, John Boyega y Karen Gillan, entre otros.

Hay que recordar que El Círculo es la última película en la que participó el actor Bill Paxton, quien murió en febrero de 2017.

Tom Hanks charló con Publimetro sobre este filme en el que interpreta a Bailey y su visión de cómo Internet conspira contra la libertad y crea monopolios.

¿Eres muy inquieto, y estás en constante búsqueda?

— Creo que el día que no sienta ese instinto de búsqueda, será el momento para retirarme.

Me gusta contar historias propias o de otros, es algo que me apasiona y me permite levantarme todos los días de la cama, para hacerlos realidad.

Estos haciendo documentales y mini series como productor, hace casi seis años que no dirijo otro proyecto, pero hay muchas cosas por hacer.

¿Cuál es el mayor contraste en El Círculo?

— Que es una adaptación cinematográfica llena de sátira, con una parte de melodrama moralista.

Hoy en día el uso de la información por Internet está llena de claroscuros y se trata de eso, del uso de la tecnología, de esa sensación de inseguridad y total pérdida del anonimato.

No sé si ayuda a la cultura popular, en el sentido de definir si es buena o mala.

Internet se ha vuelto un personaje tan recurrente en nuestras vidas, pero en el tema de información digital es demasiado fría, como más mente y menos corazón.

¿La tecnología podría ser un thriller real?

— Cada quien toma la decisión de estar dentro o fuera.

Sabes que si escribes “secretos” o subes videos pueden salir a la luz pública, nada se puede ocultar, siempre hay un rastro.

Hoy en día se está perdiendo nuestra libertad, y no me refiero de poder salir a cualquier país, sino que el ser humano se está volviendo un robot con la cabeza abajo; al final, desconozco si nos conducirá a una vida mejor o peor.

¿Qué admiras del director James Ponsoldt?

— ¡Uff! Puedo decirte que es un hombre que tienen la habilidad de humanizar todo tipo de personajes.

En El Círculo mostró una historia contemporánea repleta de conspiraciones y secretos, que hacen reflexionar sobre el momento que vive el mundo en cuestión de informática.

¿Te hizo plantearte algunas preguntas?

—¡Claro, muchas! Sobre todo el nivel de compromiso con la tecnología, en lo personal me encanta la tecnología, pero no cuando se va a los extremos o la falta de ética.

Hoy todo se rige por los gadgets, se deja a un alado la vida real.

Muchos consideras Internet como Dios, ¿qué opinas?

— Te puedo decir que mi personaje (Bailey), no es un Dios, es sólo uno de los tres fundadores del Círculo; es el visionario.

Creo que Internet espera y quiere ser como Dios (…), espero que nunca llegue a ser.

Es demasiada fría, calculadora, sin fe o lealtad, sólo hace más fácil el estilo de vida.

Se te considera uno de los actores más queridos, y optaste por un personaje con cierta dosis de maldas, ¿te gustan los villanos?

— Mi carrera me ha llevado por la comedia, drama y poco por el lado oscuro.

En la cinta no soy tan malvado, sino estoy obsesionado por algo y soy capaz de todo por lograrlo.

Eso de cambiar el mundo, con formas poco democráticas, no es bueno.

En sus palabras

“Creo que la película trata de la sociedad actual. Obliga a la audiencia a hacer preguntas y hacer preguntas y creo que esa es la clave realmente”.

¿De qué trata?

El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida.

A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.