Me siento sano y seguro: Julión Álvarez

Julión Álvarez acudió a su cita con la prensa sonriente, ataviado de camisa negra y pantalones de mezclilla. “Muchas gracias la oportunidad que se nos da para dar esta rueda de prensa, porque es un tema muy importante”.

Con texto preparado, el intérprete leyó un comunicado escrito por él mismo.

“Antes que nada me presento como Julio Cesar Álvarez Montelongo, conocido como Julión Alvarez y su Norteño banda, una persona de trabajo que desde hace 10 años he construido mi patrimonio de manera muy honesta y muy pública. Quisiera aclarar que estoy asesorándome con mis abogados y estoy dispuesto, por si se me requiere, a hablar y hacer lo que sea necesario”.

Julión se mostró abierto a responder preguntas y a aclarar la situación de la cual, aún no tiene mucha información.

“Todos los que me conocen saben cómo soy, cómo me gano la vida, ha sido mucho trabajo y con todo ese esfuerzo he logrado cosas. Me siento sano y seguro. Ahora estoy involucrado en una situación incómoda. Con el único objetivo sin esconder la cara, porque el publico que me ha ayudado a hacer Julión Álvarez y Norteño Banda se debe a su público, y mi público merece respuestas”.

Su conexión con Raúl Flores

El cantante asegura tener en regla todos sus documentos, a no tener socios y dijo que conoce a Raúl Flores como propietario de La Camila, un foro donde aseguró haberse presentado dos veces. Pero aclaró que cuando fue contratado por el lugar fue a través de otros promotores y no de Flores directamente.

“Fui en dos ocasiones a La Camelia, se me presenta como empresario. Jamás tuve su celular. Me tocó conocerlo en las cuestiones artísticas”.

Sus próximos conciertos

Respecto a sus compromisos en Estados Unidos, aseguró no tener ninguno y que el 90% de sus presentaciones al año son en México.

“En Estados Unidos hacemos 20 o 30 fechas al año” y aseguró que hasta ahora no tenía conciertos programados porque su visa estaba por vencerse.

En el caso de sus próximas presentaciones en México, se mantienen en pie y confirmó su próxima presentación en San Luis Potosí el 26 de agosto.

De momento asegura no tener bloqueo alguno en sus cuentas y ofreció su apoyo a Rafa Márquez.