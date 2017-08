Video: Adela Micha sorprende con aparición en Tv Azteca

Adela Micha visitó las instalaciones de Tv Azteca, desatando los rumores de su incorporación a la televisora del Ajusco.

La periodista hizo un Facebook Live de su recorrido por el lugar, por lo que sus seguidores tuvieron la oportunidad de preguntarle qué hacía ahí y si comenzaría a trabajar con Azteca.

Asimismo, hubo muchas opiniones encontradas, algunas fans le pidieron que siga con su proyecto independiente, mientras que otros le comentaron que “trabajo es trabajo” no importando el lugar o la televisora.

Por su parte, Micha no dio detalles y sólo generó más especulaciones, al decir que no iba a visitar el programa de “Ventaneado”: “vengo a ventanear no a ser ventaneada”, recalcó la conductora.

A su vez dijo que le quitaría el trabajo a Javier Alatorre, conductor de Hechos Noche, de quien dijo “es mi cuate”.

Finalmente y ante la insistencia de la gente, Adela Micha sólo se concretó a decir que “no puede contar a que vine, llegué a un acuerdo con los altos ejecutivo de sólo decir que estaba aquí, más no que vine hacer”. Sin embargo dijo que no tardaría en dar detalles de sus presencia en el Ajusco.

¿Será que Adela Micha se incorpore a Azteca Noticias?

También te puede interesar: