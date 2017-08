Christopher Von Uckermann prefiere las películas que las series de TV

A partir de la serie Kdabra (1991) su carrera tomó un giro distinto. Christopher Von Uckermann dejó de ser una estrella de pop, para empezar un nuevo ciclo que le ha permitido crecer como actor.

Con millones de seguidores en las redes sociales y reconocimiento mundial es algo que muchos sueñan, pero Christopher Von Uckermann prefiere mantener los pies en la tierra, y hacer las cosas más sencillas, tanto en lo personal como en lo laboral.

Recién regresó de Brasil para presentar su proyecto musical, La revolución de los ciegos, y ya tiene en puerta dos estrenos en la pantalla grande.

“Hice un EP con La revolución de los ciegos, que es música que va más a una cuestión social y humana. Lo que me gusta es irme a tocar, no paro de hacer música y tocar en vivo con la banda; el objetivo es mandar mensajes a través de la música, es lo que disfruto hacer. Musicalmente es una cuestión más independiente, no es tan comercial -por lo tanto- es un poco diferente el asunto”.

“Los temas no los llevaré a la radio porque es algo muy independiente; además estamos haciendo una cuestión social y humana, y en cada show proyectamos videos de Greenpeace y PETA (organización de derechos de los animales más grandes del mundo)”, comentó Christopher en entrevista con Publimetro.

El actor y cantante prefiere no hacer caso a los continuos rumores alrededor de su persona, ya sea sobre sus relaciones personales o de un supuesto reencuentro de RBD; así que prefiere concentrarse en los estrenos de filmes en México.

“Esta semana estrenamos Casi una gran estafa, en la que hago un papel especial de un reportero que se llama Álex, que básicamente lo mandan a cubrir espectáculos”.

“Cuando él lo que quiere es entrevistar a políticos, gente importante y hablar de noticias, porque lo relevante es lo que ocurre en el mundo y lo mandan a espectáculos. Se enoja al principio pero después hay una transformación importante del personaje”, adelantó.

Casi una gran estafa es la historia de un robo fallido. Personajes que se copian unos a otros con la intención de sobresalir. Es nuestra vida inmersa en piraterías cotidianas, que nos llevan irremediable y cómicamente al fracaso.

Es una divertida comedia en la que tres amigos deciden cometer el robo perfecto pero algo sale mal y Adalberto (Juan Pablo Medina) termina en la cárcel, Rubén (Daniel Haddad), quien queda libre, vende la historia del robo.

Alejandro (Christopher Von Uckermann), un reportero que ha sido enviado a cubrir el rodaje de la película tratará de descubrir el misterio que hay detrás de esta historia.

“Es una comedia inteligente y agradable que es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver. Participan Zuria Vega, Adriana Paz, Juan Pablo Medina, entre otros”.

Christopher ha lidiado con reporteros de espectáculos a lo largo se su larga carrera, y afirmó que algo utilizó para crear su personaje.

“De alguna manera entendí estar del otro lado, sobre todo entender cuando vas a entrevistar a personas, y a veces te ponen limitantes, de no preguntar de determinado tema, ya la entiendo… de cierta manera”.

El actor y cantante está preocupado por lo que ocurre en el mundo, en cuestión ambiental, y combina su trabajo con actividades en pro de concientizar sobre el cuidado del planeta y los animales.

“Creo mucho en los procesos naturales de la vida y en ese aspecto, me gusta ir escogiendo proyectos interesantes, que me aporten algo diferente. Me agrada más el cine que las series -personalmente- porque puedo interpretar un personaje y te vuelves a transformar en la siguiente”.

“En los conciertos proyectó como el ser humano insiste en divertirse con las ballenas, mientras las encierran”.

Christopher mantiene un estilo propio, y cuida cada proyecto, no para que le aporten fama, sino un reto actoral.

“Si creo que es un proceso que se da poco a poco, desde que hice Kdabra he crecido en la actuación, y siendo honesto, eso me ha permitido plasmar un estilo en mi carrera”.

Por ahora, no tiene nada en la televisión y sí varios filmes por estrenar. Así que entre viajes, promociones, conciertos, reveló qué hace para mantener el equilibrio entre la mente y el cuerpo.

“Me gusta escuchar música, me ayuda a relajarme y estar tranquilo en casa. Me gusta andar en patineta, ir al parque, pintar, que es algo que a veces hacía mi madre, por lo que a veces agarro un lienzo y pinto”.

Lo que viene

Casi una gran estafa. Estreno: 25 de agosto.

Cómo cortar a tu patán. Estreno 13 de octubre.